У Зеленського хочуть закони про імпічмент і доторканність пакетом

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков каже, що команда президента Володимира Зеленського наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і зняття недоторканності пакетом.

Про це він пише в колонці для "Української правди".

"Законопроект про зняття депутатської недоторканності вже давно поданий у Раду. Володимир Зеленський ініціював і закон про імпічмент президента. Ми хочемо, щоб ці законопроекти були прийняті одним пакетом", – заявив Разумков.

За словами соратника Зеленського, він і його колеги "готові йти у владу, яка не дає імунітету".

"Але чи готові до цього політики старої школи? Підозрюю, що ні", - припустив Разумков.

На його думку, Верховна Рада "не в змозі проголосувати за новий прогресивний Виборчий кодекс".

"21-го липня фактично відбудеться третій тур виборів по зміні політичної системи країни. Ми виграли битву, але поки не виграли війну зі старою корупційною системою. Так, це погано, що повторювати доводиться тричі. Але, я сподіваюся, з третього разу система нарешті отримає остаточний вердикт від народу", - вважає лідер партії "Слуга народу".