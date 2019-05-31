Три голови Змія Горинича

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П'ятниця, 31 травня 2019, 14:30
Дмитро РазумковДмитрий Разумков
голова партії "Слуга народу"

В легенде про Змея Горыныча богатырь три дня и три ночи сражался с чудищем. Чтобы победить зло, ему недостаточно было нанести один или два точных удара. Чудище имело три головы, и, если на месте оставалась хотя бы одна из них, змей мог выжить. Более того, вместо одной отрубленной головы вырастали несколько новых.

В этой истории для нас не так много вымысла – она как нельзя лучше характеризует ситуацию в стране.

Украине повезло: в отличие от многих постсоветских стран, у нас не появился "вечный" президент и его бессменная партия. За три десятка лет менялись главы государства и правящие коалиции. Но не менялась система.

Система не собирается уходить и сейчас. Хотя народ на президентских выборах чётко показал, что хочет перемен. Рекордное количество избирателей во всех регионах страны выступили против старых политиков, курсов и смыслов.

Чем ответили им люди, которые десятилетиями цепляются за власть? Показательным затягиванием инаугурации президента, склоками, договорняками, саботажем и неприкрытой ложью.

Верховная Рада не в состоянии проголосовать за новый прогрессивный Избирательный кодекс. Провалены и поправки к действующему закону о выборах народных депутатов, поданные президентом. Кроме прочего они предусматривали отмену "мажоритарки".

Сейчас мы формируем команду в регионах, и я не перестаю удивляться, какие личности рвутся в Раду в одномандатных округах.

Тут и региональные князьки, которые неформально контролируют целые районы. И "крепкие хозяйственники", которые заставляют людей голосовать под угрозой увольнения с предприятия. И любители повышать собственные рейтинги с помощью старой доброй гречки, а то и прямого подкупа избирателей.

У них одна цель: получить депутатскую неприкосновенность, которая позволит им не беспокоиться об уголовном преследовании за свои преступления.

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента.

Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом.

Я и мои коллеги готовы идти во власть, которая не дает иммунитета. Но готовы ли к этому политики старой школы? Подозреваю, что нет.

Среди мажоритарщиков немало политических хамелеонов, которые умудряются всегда оставаться в партии власти, какой бы эта партия ни была.

Сейчас в моду вошел зеленый цвет – и мы видим, как во всех частях страны массово "зеленеют" билборды кандидатов, совершенно не связанных ни с Владимиром Зеленским, ни с партией "Слуга народа".

Эти люди привыкли перекрашиваться под любую власть, не меняя при этом своих принципов.

Нам часто задают вопрос: когда? Когда будет мир, когда начнется реальная борьба с коррупцией, когда примут те или иные законы, а политики, которые довели страну "до ручки", понесут за это политическую ответственность?

Мы отвечаем честно. Одному Владимиру Зеленскому справиться с этим тяжело. И мы должны помочь ему победить этого Змея Горыныча. Поэтому мы не начинаем новую избирательную кампанию – мы продолжаем борьбу.

Я хожу на политические ток-шоу и с удивлением наблюдаю, что старые политики совершенно не понимают новых вызовов, стоящих перед властью. Они привыкли к "договорнякам", а мы будем придерживаться законов. Это наша принципиальная позиция, этого хочет общество. Но "старая гвардия" игнорирует это требование.

Не услышали старые политики и запрос украинцев на единение. Когда в последний раз вы видели электоральную карту Украины, окрашенную одним цветом? Тем не менее, нам предлагают снова разойтись по разным лагерям, стравливают людей друг с другом.

Но люди не готовы терпеть такое отношение к себе. Я часто общаюсь с избирателями и вижу, что именно их раздражает в нынешних депутатах. Украинцы понимают, что многие мажоритарщики относятся к ним презрительно, как барин к крепостным крестьянам.

Именно поэтому 21-го июля фактически состоится третий тур выборов по изменению политической системы страны.

Мы выиграли битву, но пока не выиграли войну со старой коррупционной системой. Да, это плохо, что повторять приходится трижды. Но, я надеюсь, с третьего раза система наконец получит окончательный вердикт от народа.

Здесь можно провести аналогию с системой правосудия. Недостаточно выиграть суд, важно еще и обеспечить исполнение его решения. Для этого существует исполнительная служба.

Третий тур выборов и станет тем самым судебным исполнителем, который заставит нарушителей ответить по закону.

Сам я далек от мысли, что нравлюсь всем. Но я и мои коллеги по партии готовы услышать разные мнения. И главное – услышать их с первого раза.

Дмитрий Разумков, специально для УП

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Теми: Слуга народу Зеленський Верховна Рада вибори


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