У Зеленского хотят законы об импичменте и прикосновенности пакетом

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков говорит, что команда президента Владимира Зеленского будет настаивать на принятии законов об и импичменте и снятии неприкосновенности пакетом.

Об этом он пишет в колонке для "Украинской правды".

"Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", – заявил Разумков.

По словам соратника Зеленского, он и его коллеги "готовы идти во власть, которая не дает иммунитета".

"Но готовы ли к этому политики старой школы? Подозреваю, что нет", – предположил Разумков.

По его мнению, Верховная Рада "не в состоянии проголосовать за новый прогрессивный Избирательный кодекс".

Разумков напомнил о проваленных поправках к действующему закону о выборах народных депутатов, поданных президентом.

"21-го июля фактически состоится третий тур выборов по изменению политической системы страны. Мы выиграли битву, но пока не выиграли войну со старой коррупционной системой. Да, это плохо, что повторять приходится трижды. Но, я надеюсь, с третьего раза система наконец получит окончательный вердикт от народа", – считает лидер партии "Слуга народа".