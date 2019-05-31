Зеленський вніс в Раду невідкладний законопроект

33819 переглядів
П'ятниця, 31 травня 2019, 18:37

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроект позначений як невідкладний і перебуває зараз на стадії "розгляду керівництвом".

Водночас текст законопроекту ще не опубліковано.

Нагадаємо:

  • 29 травня Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента.
  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Рішення про розпуск парламенту Зеленський оголосив під час інавгурації.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Верховна Рада вибори армія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В АП грозяться оприлюднити аудіозапис зустрічі Зеленського з главами фракцій 31 травня 2019, 18:02
Зеленський звільнив генерала армії Цигикала 31 травня 2019, 16:35
Зупинити Коломойського 31 травня 2019, 16:00
Усі новини
Головні новини
Одеську колонію законсервували після бунту
Зеленський звільнив генерала армії Цигикала
США прислали в Україну заміну Йованович
Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список
Усі новини
дослідження

У дітей та підлітків росте відчуття тривожності

мандри

Тустань: унікальна середньовічна фортеця в Карпатах, про яку ви навіть не чули

Досвід

Історія жінки, яка переборола насилля в сім'ї