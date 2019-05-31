Зеленський вніс в Раду невідкладний законопроект
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Законопроект позначений як невідкладний і перебуває зараз на стадії "розгляду керівництвом".
Водночас текст законопроекту ще не опубліковано.
Нагадаємо:
- 29 травня Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента.
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Рішення про розпуск парламенту Зеленський оголосив під час інавгурації.
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