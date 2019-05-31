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Зеленський вніс в Раду невідкладний законопроект

П'ятниця, 31 травня 2019, 18:37

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроект позначений як невідкладний і перебуває зараз на стадії "розгляду керівництвом".

Водночас текст законопроекту ще не опубліковано.

Нагадаємо:

  • 29 травня Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента.
  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Рішення про розпуск парламенту Зеленський оголосив під час інавгурації.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВерховна Радавибориармія
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