Зеленський вніс в Раду невідкладний законопроект
П'ятниця, 31 травня 2019, 18:37
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Законопроект позначений як невідкладний і перебуває зараз на стадії "розгляду керівництвом".
Водночас текст законопроекту ще не опубліковано.
Нагадаємо:
- 29 травня Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента.
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Рішення про розпуск парламенту Зеленський оголосив під час інавгурації.
Українська правда