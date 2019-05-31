Зеленський вніс в Раду невідкладний законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроект позначений як невідкладний і перебуває зараз на стадії "розгляду керівництвом".

Водночас текст законопроекту ще не опубліковано.

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