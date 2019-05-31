Зеленский внес в Раду неотложный законопроект

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Пятница, 31 мая 2019, 18:37

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект обозначен как неотложный и находится на стадии "рассмотрения руководством".

В то же время текст законопроекта не опубликован.

Напомним:

  • 29 мая Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.
  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Решение о роспуске парламента Зеленский объявил во время инаугурации.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Верховная Рада виборы армия


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