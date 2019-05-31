Зеленский внес в Раду неотложный законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект обозначен как неотложный и находится на стадии "рассмотрения руководством".

В то же время текст законопроекта не опубликован.

Напомним: