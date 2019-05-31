Зеленский внес в Раду неотложный законопроект
Пятница, 31 мая 2019, 18:37
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
Об этом говорится на сайте парламента.
Законопроект обозначен как неотложный и находится на стадии "рассмотрения руководством".
В то же время текст законопроекта не опубликован.
Напомним:
- 29 мая Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Решение о роспуске парламента Зеленский объявил во время инаугурации.
Украинская правда