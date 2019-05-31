На наступному засіданні РНБО розглянуть проблеми Донбасу – Данилюк
Наступне засідання Ради нацбезпеки і оборони буде присвячене ситуації на Донбасі.
Про це за результатами засідання РНБО у п'ятницю сказав його секретар Олександр Данилюк.
"Перше повноцінне засідання РНБО буде присвячене проблемам на сході, війні на сході нашої країни", - сказав Данилюк.
За його словами, сьогоднішня зустріч проходила по-новому, у форматі наради.
Євген Кізілов, УП
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