На наступному засіданні РНБО розглянуть проблеми Донбасу – Данилюк

Наступне засідання Ради нацбезпеки і оборони буде присвячене ситуації на Донбасі.

Про це за результатами засідання РНБО у п'ятницю сказав його секретар Олександр Данилюк.

"Перше повноцінне засідання РНБО буде присвячене проблемам на сході, війні на сході нашої країни", - сказав Данилюк.

За його словами, сьогоднішня зустріч проходила по-новому, у форматі наради.

Євген Кізілов, УП