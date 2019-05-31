На следующем заседании СНБО рассмотрят проблемы Донбасса – Данилюк
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Пятница, 31 мая 2019, 18:41
Следующее заседание Совета нацбезопасности и обороны будет посвящено ситуации в Донбассе.
Об этом по результатам заседания СНБО в пятницу сказал его секретарь Александр Данилюк.
"Первое полноценное заседание СНБО будет посвящено проблемам на востоке, войне на востоке нашей страны", - сказал Данилюк.
По его словам, сегодняшняя встреча проходила по-новому, в формате совещания.
Евгений Кизилов, УП
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