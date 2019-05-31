На следующем заседании СНБО рассмотрят проблемы Донбасса – Данилюк

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Пятница, 31 мая 2019, 18:41

Следующее заседание Совета нацбезопасности и обороны будет посвящено ситуации в Донбассе.

Об этом по результатам заседания СНБО в пятницу сказал его секретарь Александр Данилюк.

"Первое полноценное заседание СНБО будет посвящено проблемам на востоке, войне на востоке нашей страны", - сказал Данилюк.

По его словам, сегодняшняя встреча проходила по-новому, в формате совещания.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Данилюк СНБО


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