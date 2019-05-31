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СНБО не хватило одного заседания по энергетике, соберутся еще раз

Пятница, 31 мая 2019, 18:50

На заседании Совета нацбезопасности и обороны в пятницу решили дать участникам встречи еще 2 недели на поиск идей, как преодолеть проблемы в энергетике, и собраться еще раз.

Об этом по результатам совещания СНБО сказал его секретарь Александр Данилюк.

"Те проблемы, которые обсуждались, накапливались годами, поэтому сейчас, буквально на одной встрече, найти решение всех вопросов невозможно. Поэтому окончательным решением было дать 10 дней, на самом деле 2 недели, для того чтобы все участники совещания, Кабинет министров под те проблемы, которые были определены как приоритетные, предложили решения", - сказал Данилюк.

Главными проблемами на сегодня он назвал возможность потери Украиной транзита российского газа с 1 января 2020 года и антиукраинские санкции РФ, которые вводятся с 2 июня.

"Это, возможно, создаст серьезные вызовы для Украины. Мы к этому должны быть готовы. Это ограничение поставок дизеля, масел и запрет на поставки нефти", - отметил секретарь Совета.

Евгений Кизилов, УП

Темы: СНБОАлександр Данилюкэнергетика
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