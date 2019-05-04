Лідери фракцій більшості проігнорували зустріч із Зеленським
Глави фракцій більшості - "БПП" та "Народний фронт" не були присутніми на зустрічі керівників фракцій Верховної Ради з переможцем другого туру президентських виборів Володимиром Зеленським.
Про це повідомив нардеп з фракції "Народний фронт" Андрій Левус, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, фракцію БПП на зустрічі замість Артура Герасимова представляв нардеп Олександр Черненко, "Народний фронт" замість Максима Бурбака - перший заступник голови фракції Андрій Тетерук та нардеп Антон Геращенко.
Також на зустрічі були присутні голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, співголова депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар. Фракцію "Батьківщина" представляв нардеп Іван Крулько.
Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко у своєму Facebook заявив, що на зустріч із Зеленським не пішов, оскільки питання інавгурації його "не цікавить".
"Головна тема нашої майбутньої особистої розмови - це не дата інавгурації, а три ключових питання: як він відновить мир в Україні; як він відновить економіку; як він подолає бідність українців. Інші питання мене не цікавлять", - заявив Ляшко.
Нагадаємо,
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- 30 квітня ЦВК оголосила остаточні результати виборів президента: шоумен Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка майже на 48,77 відсоткових пунктів і набрав 73,22%, Порошенко – 24,45%.
- Інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
- 4 травня Зеленський зустрівся з представниками фракцій Верховної Ради та нардепами, а також керівництвом ВР, для обговорення питання дати інавгурації.
- У виборчому штабі Зеленського заявили, що "готують сюрпризи" до його інавгурації.
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