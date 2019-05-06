У авіакатастрофі в "Шереметьєво" постраждала українка

В авіакатастрофі Sukhoi Superjet 100 в російському аеропорту "Шереметьєво" постраждала громадянка України.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією, однією з постраждалих є громадянка України. Потерпіла госпіталізована, їй надається необхідна медична допомога", – поінформував він.

"Консул вживає заходів задля уточнення даних потерпілої та з‘ясування ступеня тяжкості одержаних травм" – додав Кирилич.

У свою чергу, міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання пораненим.

"Людське життя безцінне, у цивілізованому світі це розуміють", – написав він у Twitter.

Наші консули перевіряють інформацію щодо 🇺🇦громадянки, яка постраждала внаслідок пожежі на літаку #SSJ100 у Шереметьєво. Співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання пораненим. Людське життя безцінне, у цивілізованому світі це розуміють. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 травня 2019 р.

Раніше співчуття тим, хто втратив близьких у катастрофі, висловив новообраний президент України Володимир Зеленський.

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