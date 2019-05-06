У авіакатастрофі в "Шереметьєво" постраждала українка

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Понеділок, 6 травня 2019, 18:29

В авіакатастрофі Sukhoi Superjet 100 в російському аеропорту "Шереметьєво" постраждала громадянка України.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією, однією з постраждалих є громадянка України. Потерпіла госпіталізована, їй надається необхідна медична допомога", – поінформував він.

"Консул вживає заходів задля уточнення даних потерпілої та з‘ясування ступеня тяжкості одержаних травм" – додав Кирилич.

У свою чергу, міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання пораненим.

"Людське життя безцінне, у цивілізованому світі це розуміють", – написав він у Twitter.

Раніше співчуття тим, хто втратив близьких у катастрофі, висловив новообраний президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо:

  • 5 травня в аеропорту "Шереметьєво" в Москві при аварійній посадці загорівся пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська. Із 78 осіб загинула 41 людина.
  • Компанія "Аерофлот" опублікувала список із 33 пасажирів, які вижили при аварійній посадці літака Sukhoi Superjet 100.
  • Причина аварії ще не відома. Слідство розглядає різні версії, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і технічного персоналу, а також несправність повітряного судна і несприятливі метеоумови.

Українська правда

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Теми: авіа катастрофи Росія МЗС


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