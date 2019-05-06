Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У авіакатастрофі в "Шереметьєво" постраждала українка

Понеділок, 6 травня 2019, 18:29
У авіакатастрофі в Шереметьєво постраждала українка

В авіакатастрофі Sukhoi Superjet 100 в російському аеропорту "Шереметьєво" постраждала громадянка України.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією, однією з постраждалих є громадянка України. Потерпіла госпіталізована, їй надається необхідна медична допомога", – поінформував він.

"Консул вживає заходів задля уточнення даних потерпілої та з‘ясування ступеня тяжкості одержаних травм" – додав Кирилич.

У свою чергу, міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання пораненим.

"Людське життя безцінне, у цивілізованому світі це розуміють", – написав він у Twitter.

Раніше співчуття тим, хто втратив близьких у катастрофі, висловив новообраний президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо:

  • 5 травня в аеропорту "Шереметьєво" в Москві при аварійній посадці загорівся пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська. Із 78 осіб загинула 41 людина.
  • Компанія "Аерофлот" опублікувала список із 33 пасажирів, які вижили при аварійній посадці літака Sukhoi Superjet 100.
  • Причина аварії ще не відома. Слідство розглядає різні версії, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і технічного персоналу, а також несправність повітряного судна і несприятливі метеоумови.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: авіакатастрофиРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
авіа
КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Останні новини
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
Усі новини...
Реклама: