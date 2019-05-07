В Одесі активістку облили фекаліями: винуватять Труханова

В Одесі у Літньому театрі облили фекаліями активістку організації "Зелений лист" Світлану Підпалу, яка бореться з незаконною забудовою.

Сама Світлана Підпала написала: "О 9:30 я прийшла в Літній, щоб бути при огляді фахівцем КП "Зелентрест" пересаджених напередодні робочими дерев. Я була одна. На місці були Степан Філімон, Сергій Тригуб, велика кількість чергових тітушек, тривали незаконні роботи".

"До мене підійшов виконроб Микола Пастер і завів розмову. Буквально за хвилину підбіг хлопець із повним відром помиїв та облив мене з ніг до голови. Тітушки сміялися й знімали мене на відео", – додала активістка.

У Літньому театрі активістку облили фекаліями Думская"

"Чудова буде Аркадія№2", – вважає вона.

Керівник організації "Зелений лист" Владислав Балинський та одеський активіст Ігор Кравець вони пов'язують цю подію зі словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, сказаними на фестивалі екоактивістів.

"Світлану Підпалу щойно в Літньому облили лайном. Слова Труханова на екофесті з дискредитації ГО "Зелений лист" досягли свого адресата. Ось, конкретний приклад злагодженої роботи пропагандистської машини – і мер, якого звинувачують в корупції, вже опустився до відкритого протистояння з жителями Одеси", – написав Балинський.

Кравець вважає, що "хейт-спітч" мера Одеси Труханов на фестивалі екоактивістівт та їх приниження підштовхнули до насилля.

"Боротьба з активістами мутує, та тепер це робиться ефективніше, бо замість нападів, тепер активістів дискримінують, стигматизують, маргіналізують та криміналізують в цілому, а також переходять до конкретних дій локально, ображаючи, заважаючи їх діяльності, обливають лайном та добивають судовими позовами, заявами в поліцію", – написав він.

"І робиться це так, щоб максимально уникнути відповідальності та довести ситуацію до абсурду, ніби це просто активісти між собою б'ються. Ця схема відпрацьовується і буде задіяна по всій Україні, щоб відкотити ситуацію ще далі назад", – вважає Кравець.

Радник начальника обласного управління поліції Руслан Форостяк повідомив, що за фактом того, що активістку Підпалу невідомий облив фекаліями і нечистотами, розпочато досудове слідство у ч. 1 ст. 296 КК України.

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