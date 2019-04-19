Нардепа Найєма облили нечистотами: підтримав антитруханівських активістів

19 квітня в Одесі народного депутата Мустафу Найєма облили нечистотами через конфлікт навколо Літнього театру.

Про це повідомляє "Думська".

Відзначається, що Найєм прибув до Одеси, щоб підтримати активістів, які виступають проти забудови Літнього театру.

На вході в театр йому на голову вилили відро нечистот.

Крім того, скандальний акціоніст Стас Домбровський, який працює на 1 міському Радіо Володимира Галантерніка, якого ЗМІ називають бізнес-партнером одеського мера і тіньовим "господарем Одеси", кинув в депутата фалоімітатор і нецензурно висловлювався на його адресу.

Сам Найєм після інциденту заявив, що вважає подію частиною боротьби за активи.

"Ми розуміємо, що все навколо активів, конкретних територій, конкретних забудов. Дуже багато разів писали, що Одесу давно купили і Одесою керують не ті люди, які формально представлені. Сподіваємося, що після виборів вся ця історія зміниться, сподіваємося, що одесити знайдуть можливість і змінять Труханова", - сказав Найєм.

"Прикро, що одесити втрачають своє місто, головні точки Одеси. Це давно продано, передано в користування, там йдуть будівництва", - додав депутат.

Він також нагадаємо, що в Одесі протягом 5 років "системно виштовхується все, що чинить опір, починаючи від громадянського суспільства, активістів, громадських організацій".

"Ви бачите, як людей б'ють, як у людей стріляють. Ми цього просто так не залишимо, ми будемо захищати людей, звертатися в правоохоронні органи, будемо створювати групу в парламенті", - сказав Найєм.

На місце подій також прибув шоумен Дмитро Шпінарев, який заявляв, що в Літньому театрі ніхто не збирається будувати торговий центр.

Найєм же наполягає на проведенні громадських слухань.

"Ми ініціюємо громадські слухання, і Одеса прийме рішення, яким повинен бути Літній театр", - сказав депутат.

Як повідомляє місцевий активіст Віталій Устименко, на місці також були присутні нардеп від БПП Дмитро Голубов, який брав на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в привласненні майна, та голова облради Анатолій Урбанський, які доводили необхідність перебудови Літнього театру.

У поліції Одеської області заявили, що затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні зазначеного кримінального злочину. За даними джерел УП, це будівельники.

"Попередньо їх дії кваліфікуються за статтею 296 (хуліганство) ККУ. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також вирішується питання про притягнення ще двох осіб до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП за нецензурну лайку в громадському місці", - йдеться в повідомленні.

Пізніше події в Літньому театрі Одеси прокоментував сам Найєм.

"Хочу передати особистий і полум'яний привіт Володимиру Галантернику, Геннадію Труханову, його "корешам" Володимиру Босенку та прокурору області Олегу Жученку.

Друзі, ну, по-перше, помиї – це боягузтво. Гівно – це в першу чергу про тих, хто заміняє ним слова і справи. У вас є мій номер, не соромтеся, пишіть, набирайте, радий буду сказати все в обличчя", - написав нардеп в Facebook.

Він додав, що це не війна проти нього, а війна керівництва міста проти самого міста і проти його жителів.

"Виконавці затримані. У зв'язку з чим хочу передати окремий привіт Євгену Резвушкіну і Сергію Ходяку. Я знаю, як і хто вам це доручив і навіть як дешево вас можна купити. П'ятдесят тисяч швидко закінчаться. І, до речі, ви знали, що замовники називають вас "тупими гоблінами"? Пришлю прайси особисто і окремо про це напишу", - підсумував Найєм.

В Одесі активісти виступають проти забудови Літнього театру оточенням мера міста Геннадія Труханова. Люди проти будівництва торгового центру або кінотеатру у Літньому театрі.