Єврокомісар Ган розповів Зеленському, чого чекає від нього
Європейський комісар із питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган вважає, що виборці дали Володимиру Зеленському мандат на боротьбу з корупцією та деолігархізацію.
Про це він написав у Twitter після зустрічі з новообраним президентом України у Києві.
"Сьогодні я особисто привітав Володимира Зеленського в Києві з його вражаючою перемогою за посаду президента України, що дає йому дуже сильний мандат на боротьбу з корупцією та "деолігархізацію", – зазначив Ган.
"Я запропонував обраному президенту повну підтримку Євросоюзу щодо всіх реформ, які приносять користь громадянам України!", – повідомив єврокомісар.
Він наголосив, що "Україна стикається з багатьма викликами і загрозами, тож усі українські органи влади – президент, уряд і Верховна рада – повинні діяти максимально відповідально".
"Це означає запевнити, що в перехідний період перед парламентськими виборами термінові реформи не зупиняться, а прискорюються для забезпечення фінансової й економічної стабільності (включаючи гарантію міжнародного фінансування та енергопостачання)", – заявив Ган.
"Не марнуймо часу!", – додав він.
У свою чергу, прес-служба Зеленського повідомила, що єврокомісар Ган запросив новообраного президента України здійснити свій перший візит до Брюсселя.
"Наш європейський вибір безальтернативний, і я як гарант Конституції захищатиму шлях, який обрали громадяни України на виборах", – сказав Зеленський на початку зустрічі.
"Наш пріоритет – не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Демонополізація в енергетиці, деолігархізація в мас-медіа", – запевнив він Гана.
Зеленський також заявив про готовність повернути статтю щодо незаконного збагачення в українське законодавство.
Він наголосив, що розпочав діалог із парламентом, і наголосив на необхідності ухвалити новий закон про вибори до Верховної Ради, який забезпечив би нову якість політики.
За даними прес-служби, Ган запропонував допомогу в переговорах щодо газових відносин з Росією, зокрема у контексті закінчення контракту на прокачку російського газу наприкінці 2019 року.
Сторони також обговорили конфлікт на сході України. "Наша мета – припинити вогонь", – сказав Зеленський.
Нагадаємо:
- Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня. Він набрав 73,22% голосів виборців, а чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.
- Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
- Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.
- А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.