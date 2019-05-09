У Венесуелі затримано близького соратника Гуайдо
Співробітники спецслужби Венесуели затримали віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано.
Про це пише DW.
Причиною затримання соратника тимчасового президента країни Хуана Гуайдо стало те, що близько тижня тому він підтримував спробу повалення влади.
Незадовго до того, як Самбрано був затриманий, він написав в Twitter, перебуваючи в салоні своєї машини, що агенти Служби національної безпеки Венесуели евакуювали його автомобіль від резиденції його партії: "Коли ми відмовилися виходити, вони використали кран, щоб насильно доставити нас прямо в Ель-Елікойде (слідчий ізолятор при штаб-квартирі служби. - ред.) ".
Гуайдо як глава парламенту засудив затримання свого заступника.
"Ми попереджаємо народ Венесуели і міжнародне співтовариство: режим викрав віце-спікера Національної асамблеї", - написав він у Twitter.
За словами лідера опозиції, режим Мадуро намагається "зруйнувати владу, яка представляє всіх венесуельців".
"Але вони не доб'ються цього", - висловив упевненість Хуан Гуайдо.
Нагадуємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
- 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
- Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.
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