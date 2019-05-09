Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Венесуелі затримано близького соратника Гуайдо

Четвер, 9 травня 2019, 07:19

Співробітники спецслужби Венесуели затримали віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано.

Про це пише DW.

Причиною затримання соратника тимчасового президента країни Хуана Гуайдо стало те, що близько тижня тому він підтримував спробу повалення влади.

Незадовго до того, як Самбрано був затриманий, він написав в Twitter, перебуваючи в салоні своєї машини, що агенти Служби національної безпеки Венесуели евакуювали його автомобіль від резиденції його партії: "Коли ми відмовилися виходити, вони використали кран, щоб насильно доставити нас прямо в Ель-Елікойде (слідчий ізолятор при штаб-квартирі служби. - ред.) ".

Гуайдо як глава парламенту засудив затримання свого заступника.

"Ми попереджаємо народ Венесуели і міжнародне співтовариство: режим викрав віце-спікера Національної асамблеї", - написав він у Twitter.

За словами лідера опозиції, режим Мадуро намагається "зруйнувати владу, яка представляє всіх венесуельців".

"Але вони не доб'ються цього", - висловив упевненість Хуан Гуайдо.

Нагадуємо: 

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
  • 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
  • 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
  • Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.

"Українська правда" в Threads

Теми: Венесуела
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Венесуела
США послабили "нафтові" санкції проти Венесуели
США можуть послабити санкції проти Венесуели в обмін на видобуток та постачання нафти – WSJ
ЗМІ: США послаблять санкції проти Венесуели в обмін на постачання нафти
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: