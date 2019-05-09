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У Києві затримали матір Бережної

Четвер, 9 травня 2019, 11:38
Олена Бережна
Укрінформ. Архівне фото

У Києві біля станції метро "Арсенальна" перед початком акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" поліція затримала лідера громадського об'єднання "Сила добра", матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну за носіння футболки із забороненою символікою.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник поліції Києва Андрій Крищенко, Бережну затримали перед початком акції за носіння футболки в кольорах георгіївської стрічки.

"Її відвезли до районного управління поліції для проведення профілактичної бесіди", - сказав він.

Українське законодавство прирівнює георгіївську стрічку до символіки тоталітарних режимів і забороняє її публічну демонстрацію. За такі дії передбачається адміністративна відповідальність.

Разом з тим, у середу сама Бережна написала в Facebook, що в четвер знову вдягне на акцію футболку, яку вдягала минулого року. За її словами, суд встановив, що на футболці не зображена "георгіївська стрічка".

Пізніше керівник поліції Києва Андрій Крищенко уточнив, що Олену Бережну не затримували, а запросили до райуправління поліції, після чого відпустили без складання адмінпротоколу.

Нагадаємо:

  • Олена Бережна брала участь в акції "Безсмертний полк" в Києві 2018 року. Тоді її також затримували за георгіївську стрічку. 
  • У листопаді 2018 року працівники СБУ прийшли з обшуком у квартиру Олени Бережної в межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (насильницьке повалення влади і держзрада).
  • Тоді в Бережної виявили документи та електронні носії, які свідчать про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ, також знайшли лист на ім'я голови МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.
  • Дочка Олени Бережної, Ірина Бережна, була депутатом 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів, входила до комітету з питань правосуддя. В серпні 2017 року вона загинула в ДТП.

"Українська правда" у Threads

Теми: День ПеремогиКиївакціїполіціяПартія регіонів
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