У Києві затримали матір Бережної

У Києві біля станції метро "Арсенальна" перед початком акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" поліція затримала лідера громадського об'єднання "Сила добра", матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну за носіння футболки із забороненою символікою.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник поліції Києва Андрій Крищенко, Бережну затримали перед початком акції за носіння футболки в кольорах георгіївської стрічки.

"Її відвезли до районного управління поліції для проведення профілактичної бесіди", - сказав він.

Українське законодавство прирівнює георгіївську стрічку до символіки тоталітарних режимів і забороняє її публічну демонстрацію. За такі дії передбачається адміністративна відповідальність.

Разом з тим, у середу сама Бережна написала в Facebook, що в четвер знову вдягне на акцію футболку, яку вдягала минулого року. За її словами, суд встановив, що на футболці не зображена "георгіївська стрічка".

Пізніше керівник поліції Києва Андрій Крищенко уточнив, що Олену Бережну не затримували, а запросили до райуправління поліції, після чого відпустили без складання адмінпротоколу.

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