Данилюк розповів про деталі засідання РНБО та "конструктивну взаємодію"

Нарада президента з членами РНБО та керівниками енергетичної галузі виявила "декілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці".

Про це 1 червня заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

За його словами, учасники наради "оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії з 1 липня та доцільність його відтермінування".

"Прем’єр-міністр України запевнив, що уряд має рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію - незалежно від дати запровадження", - зазначив Данилюк.

Також, додав він, у стислі терміни буде виплачено заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт.

"Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента буде вирішено питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова", - повідомив секретар РНБО.

Данилюк також заявив, що критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд "владнає якнайшвидше".

"Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності", - запевнив він.

"Вважаю, ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів та структур", - підсумував Данилюк.

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