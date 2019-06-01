Данилюк розповів про деталі засідання РНБО та "конструктивну взаємодію"
Нарада президента з членами РНБО та керівниками енергетичної галузі виявила "декілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці".
Про це 1 червня заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.
За його словами, учасники наради "оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії з 1 липня та доцільність його відтермінування".
"Прем’єр-міністр України запевнив, що уряд має рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію - незалежно від дати запровадження", - зазначив Данилюк.
Також, додав він, у стислі терміни буде виплачено заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт.
"Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента буде вирішено питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова", - повідомив секретар РНБО.
Данилюк також заявив, що критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд "владнає якнайшвидше".
"Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності", - запевнив він.
"Вважаю, ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів та структур", - підсумував Данилюк.
Нагадаємо,
- Раніше Данилюк повідомив, що на засіданні РНБО, що відбулося 31 травня, "на пошук ідей, як подолати проблеми в енергетиці", вирішили дати учасникам зустрічі ще 2 тижні і зібратися ще раз.
- За словами секретаря РНБО, головними проблемами є "можливість втрати Україною транзиту російського газу с 1 січня 2020 року і антиукраїнські санкції РФ, які вводяться з 2 червня".