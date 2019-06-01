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Данилюк розповів про деталі засідання РНБО та "конструктивну взаємодію"

Субота, 1 червня 2019, 15:50
Данилюк розповів про деталі засідання РНБО та конструктивну взаємодію

Нарада президента з членами РНБО та керівниками енергетичної галузі виявила "декілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці". 

Про це 1 червня заявив секретар РНБО Олександр Данилюк. 

За його словами, учасники наради "оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії з 1 липня та доцільність його відтермінування".  

"Прем’єр-міністр України запевнив, що уряд має рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію - незалежно від дати запровадження", - зазначив Данилюк. 

Також, додав він, у стислі терміни буде виплачено заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт.

"Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента буде вирішено питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова", - повідомив секретар РНБО. 

Данилюк також заявив, що критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд "владнає якнайшвидше".

"Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності", - запевнив він.

"Вважаю, ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів та структур", - підсумував Данилюк.  

Нагадаємо, 

  • Раніше Данилюк повідомив, що на засіданні РНБО, що відбулося 31 травня, "на пошук ідей, як подолати проблеми в енергетиці", вирішили дати учасникам зустрічі ще 2 тижні і зібратися ще раз.
  • За словами секретаря РНБО, головними проблемами є "можливість втрати Україною транзиту російського газу с 1 січня 2020 року і антиукраїнські санкції РФ, які вводяться з 2 червня".  

Українська правда
Теми: РНБОенергетикашахтиОлександр Данилюк
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