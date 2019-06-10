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Баканов: СБУ готова до подальшої співпраці з бізнесом

Понеділок, 10 червня 2019, 02:48
Баканов: СБУ готова до подальшої співпраці з бізнесом

Виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов провів зустріч із представниками бізнес-асоціацій України та Радою бізнес-омбудсмена.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У зустрічі з Бакановим також взяли участь бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, Президент Американської торгівельної палати Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко та Президент Спілки українських підприємців В’ячеслав Климов.

Як зазначається, метою зустрічі стало обговорення актуальних для сьогодення проблемних питань в економічній сфері та шляхів їх вирішення задля попередження незаконного втручання силового блоку в діяльність бізнесу.

"Під час зустрічі розглянуто широкий спектр питань щодо наявних загроз легальному бізнесу в окремих галузях економіки держави, протидії контрабанді та тіньовій економіці, а також розвитку державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.

"Іван Баканов запевнив, що СБ України готова до подальшої співпраці з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу з метою покращення інвестиційного клімату в Україні", - додали у прес-службі СБУ.

Нагадуємо:

  • 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив першим заступником голови СБУ очільника партії "Слуга народу", свого друга дитинства і екс-юриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
  • Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці і Баканов буде виконувати його обов’язки.

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