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Баканов СБУ готова к дальнейшему сотрудничеству с бизнесом

Понедельник, 10 июня 2019, 02:48
Баканов СБУ готова к дальнейшему сотрудничеству с бизнесом

Исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов провел встречу с представителями бизнес-ассоциаций Украины и Советом бизнес-омбудсмена.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во встрече с Бакановым также приняли участие бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко и Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов.

Как отмечается, целью встречи стало обсуждение актуальных для настоящего времени проблемных вопросов в экономической сфере и путей их решения для предупреждения незаконного вмешательства силового блока в деятельность бизнеса.

"Во время встречи рассмотрен широкий спектр вопросов касатющихся угроз легальному бизнесу в отдельных отраслях экономики государства, противодействия контрабанде и теневой экономике, а также развития государственно-частного партнерства в сфере обеспечения кибербезопасности", - говорится в сообщении.

"Иван Баканов заверил, что СБ Украины готова к дальнейшему сотрудничеству с представителями отечественного и иностранного бизнеса с целью улучшения инвестиционного климата в Украине", - добавили в пресс-службе СБУ.

Напоминаем:

  • 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске и Баканов будет выполнять его обязанности.

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