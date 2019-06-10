Розведення сил у Станиці Луганській знову зірвали – штаб

Розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська" знову зірвано, заявляє штаб Операції об’єднаних сил.

"Внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська", – повідомило командування ООС.

"Зокрема, починаючи з 7 червня, з боку російських окупаційних підрозділів відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової Місії ОБСЄ", – інформує штаб.

Командування зауважує, що "наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня".

Зазначається, що підрозділи Збройних сил України "вже проводять попередню підготовку та готові до відведення сил і засобів".

Місія ОБСЄ повідомляє, що 7 червня о 22:47 "камера СММ у н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) зафіксувала 1 вибух невизначеного походження орієнтовно за 1–2 км на південно-південний схід (за оцінкою в межах ділянки розведення)".

Крім того, в Попасній, у районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), команда СММ вранці 7 червня зафіксувала 10 черг, 4 постріли та 1 вибух невизначеного походження поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від неї.

Лише в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) 7 червня команда СММ відзначила "спокійну ситуацію" поблизу ділянки розведення.