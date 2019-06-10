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Разведение сил в Станице Луганской снова сорвали – штаб

Понедельник, 10 июня 2019, 09:34
Разведение сил в Станице Луганской снова сорвали – штаб

Разведение сил и средств на участке "Станица Луганская" вновь сорвано, заявляет командование Операции объединенных сил.

"В результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий, определенных минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская", – сообщил штаб ООС.

"В частности, начиная с 7 июня, со стороны российских оккупационных войск произошли обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ", – информирует штаб.

Командование отмечает, что "следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня".

Отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины "уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств".

Миссия ОБСЕ сообщает, что 7 июня в 22:47 "камера СММ в н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 1-2 км юг или юго-восток (по оценке в пределах участка разведения)".

Кроме того, в Попасной, в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска), утром 7 июня команда СММ зафиксировала 10 очередей, 4 выстрела и 1 взрыв неопределенного происхождения вне участка разведения, однако в пределах 5 км от него.

Только в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) 7 июня команда СММ отметила "спокойную ситуацию" вблизи участка разведения.

Украинская правда
Темы: Донбассбоевые действияОбъединенные силы на ДонбассеООСРазведение сил
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