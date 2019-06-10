Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы Рады: появился новый рейтинг партий

Понедельник, 10 июня 2019, 11:23
Выборы Рады: появился новый рейтинг партий

На внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент есть шанс попасть у пяти партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии за период с 26 мая по 7 июня.

Так, за президентскую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

Еще 11,8% респондентов выразили желание проголосовать за политсилу "Оппозиционная платформа - За Жизнь", 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" ("Европейская солидарность" - ред), 7,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и 5,6% - за партию "Голос".

 
таблица КМИС

Среди партий, которые пока не преодолевают необходимый 5% барьер оказались "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 3,8% респондентов, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,9%, ВО "Свобода" - 1,9% и "Гражданская позиция" - 1,8%.

За другие восемь партий выразили желание проголосовать менее 1% избирателей.

В частности, за партию "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Наши" - 0,7%, "Видродження" - 0,6%, "Объединение "Самопомич"- 0,6%, "Украинская стратегия" - 0,5%, "Национальный корпус" - 0,4%.

За другие партии готовы проголосовать всего 3,6%.

Сообщается, что опрос был проведен методом личного интервью.

Было опрошено 2021 респондент, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним:

  • По данным опроса, проведенного с 15 по 31 мая, в парламент проходили только четыре партии.
  • Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 мая по 3 июня, на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля по парламент попадают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность "," Батькивщина "и" Голос ".
  • Досрочные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

Украинская правда
Темы: Верховная Радавиборысоциологияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: