Выборы Рады: появился новый рейтинг партий

На внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент есть шанс попасть у пяти партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии за период с 26 мая по 7 июня.

Так, за президентскую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

Еще 11,8% респондентов выразили желание проголосовать за политсилу "Оппозиционная платформа - За Жизнь", 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" ("Европейская солидарность" - ред), 7,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и 5,6% - за партию "Голос".

таблица КМИС

Среди партий, которые пока не преодолевают необходимый 5% барьер оказались "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 3,8% респондентов, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,9%, ВО "Свобода" - 1,9% и "Гражданская позиция" - 1,8%.

За другие восемь партий выразили желание проголосовать менее 1% избирателей.

В частности, за партию "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Наши" - 0,7%, "Видродження" - 0,6%, "Объединение "Самопомич"- 0,6%, "Украинская стратегия" - 0,5%, "Национальный корпус" - 0,4%.

За другие партии готовы проголосовать всего 3,6%.

Сообщается, что опрос был проведен методом личного интервью.

Было опрошено 2021 респондент, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним: