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Ляшко показав список Радикальної партії: є нардепи "Народного фронту"

Понеділок, 10 червня 2019, 11:54
фото Укрінформ

До списку "Радикальної партії" на позачергових виборах до Верховної Ради, крім нардепів цієї політсили, також  входять депутати від партії "Народний фронт".

Відповідний список кандидатів у народні депутати від "РПЛ" в багатомандатному виборчому окрузі політична сила затвердила в понеділок на своєму з'їзді, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у першій пятірці партії - лідер політсили Олег Ляшко, народні депутати нинішнього скликання парламенту з однойменної фракції Віктор Галасюк, Андрій Лозовий, заступник голови Чернівецької обласної ради Інга Маковецька і нардеп із фракції "Народний фронт" Іван Савка.

Повідомляється, що далі в списку йдуть керівник виконкому "Радикальної партії" Олег Авер'янов, народні депутати з однойменної фракції в парламенті, керівник Київської обласної організації партії Сергій Скуратівський, Дмитро Лінько, Альона Кошелєва, Віктор Вовк, Олексій Ленський.

За даними агентства, дванадцятим номером списку "Радикальної партії" йде нардеп Георгій Логвинський, який до нинішнього скликання Верховної Ради пройшов за списками партії "Народний фронт" і наразі є членом однойменної фракції.

За ним у списку - нардепи з фракції "Радикальної партії" у ВР Валерія Заружко, Олег Купрієнко, Денис Силантьєв.

Зазначається, що Ляшко перед висуненням кандидатів у багатомандатному окрузі зазначив, що до 8 липня недоброчесних людей можна буде виключити зі списку, і закликав однопартійців і журналістів ретельно вивчити запропоновані кандидатури.

"Українська правда" у Threads

Теми: Радикальна партіяНародний фронтВерховна Радавибори
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