Ляшко показал список Радикальной партии: есть нардепы "Народного фронта"

1637 просмотров
Понедельник, 10 июня 2019, 11:54

В список "Радикальной партии" на внеочередных выборах в Верховную Раду, кроме нардепов этой политсилы, также входят депутаты от партии "Народный фронт".

Соответствующий список кандидатов в народные депутаты от "РПЛ" в многомандатном избирательном округе политическая сила утвердила в понедельник на своем съезде, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в первой пятерке партии - лидер политсилы Олег Ляшко, народные депутаты нынешнего созыва парламента с одноименной фракции Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая и нардеп из фракции "Народный фронт" Иван Савка.

Сообщается, что дальше в списке идут руководитель исполкома "Радикальной партии" Олег Аверьянов, народные депутаты из одноименной фракции в парламенте, руководитель Киевской областной организации партии Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Виктор Вовк, Алексей Ленский.

По данным агентства, двенадцатым номером списка "Радикальной партии" идет нардеп Георгий Логвинский, в нынешний созыв Верховной Рады прошел по спискам партии "Народный фронт" и сейчас является членом одноименной фракции.

За ним в списке - нардепы из фракции "Радикальной партии" в ВР Валерия Заружко, Олег Куприенко, Денис Силантьев.

Отмечается, что Ляшко перед выдвижением кандидатов в многомандатном округе отметил, что до 8 июля нечестных людей можно будет исключить из списка, и призвал однопартийцев и журналистов тщательно изучить предложенные кандидатуры.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Радикальная партия Народный фронт Верховная Рада виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ляшко сообщил о выходе Мосийчука из "Радикальной партии": Баба с воза - кобыле легче 24 мая 2019, 19:46
Бурбак принес на встречу с Зеленским Конституцию 21 мая 2019, 10:48
Супрун говорит, что с ней судится еще один "радикал" 11 апреля 2019, 14:13
Все новости
Главные новости
Выборы Рады: появился новый рейтинг партий
"Батькивщина" обнародовала свою первую пятерку
Тимошенко готова к коалиции с Зеленским
Разведение сил в Станице Луганской снова сорвали – штаб
Все новости
исследование

Сердце бегуна против сердца пловца: чье сильнее

Видео

10 украинских Youtube-каналов, которые интересно рассказывают о науке

еда

Как ваше питание вызывает набор веса и при чем здесь обработанная пища

Поиск по сайту
Архив
Весь архів