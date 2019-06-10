Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

10 поранених у Новолуганському бійців доправили до Дніпра, 2 "важких"

Понеділок, 10 червня 2019, 13:26

Після обстрілів у Новолуганському Донецької області до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі доправили 10 поранених військових.

Про це головний лікар лікарні Сергій Риженко повідомив "Радіо Свобода" в понеділок.

За його даними, 7 червня поранених доставили санітарною авіацією. Найважчих поранених прооперували на вихідних.

За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у тяжкому сані. В одного пробита легеня, у другого – численні осколкові поранення.

Решта бійців у стані середньої тяжкості, вони отримали мінно-вибухові поранення та контузії.

У понеділок п’ятеро з них поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.

Нагадаємо:

  • 7 червня після опівночі бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі Новолуганське.
  • Внаслідок цього обстрілу загинули двоє військовослужбовців, 11 бійців отримали бойові травми і поранення різної тяжкості.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСбойові діїармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
Усі новини...
Реклама: