10 поранених у Новолуганському бійців доправили до Дніпра, 2 "важких"

Після обстрілів у Новолуганському Донецької області до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі доправили 10 поранених військових.

Про це головний лікар лікарні Сергій Риженко повідомив "Радіо Свобода" в понеділок.

За його даними, 7 червня поранених доставили санітарною авіацією. Найважчих поранених прооперували на вихідних.

За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у тяжкому сані. В одного пробита легеня, у другого – численні осколкові поранення.

Решта бійців у стані середньої тяжкості, вони отримали мінно-вибухові поранення та контузії.

У понеділок п’ятеро з них поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.

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