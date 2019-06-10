10 поранених у Новолуганському бійців доправили до Дніпра, 2 "важких"
Після обстрілів у Новолуганському Донецької області до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі доправили 10 поранених військових.
Про це головний лікар лікарні Сергій Риженко повідомив "Радіо Свобода" в понеділок.
За його даними, 7 червня поранених доставили санітарною авіацією. Найважчих поранених прооперували на вихідних.
За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у тяжкому сані. В одного пробита легеня, у другого – численні осколкові поранення.
Решта бійців у стані середньої тяжкості, вони отримали мінно-вибухові поранення та контузії.
У понеділок п’ятеро з них поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.
Нагадаємо:
- 7 червня після опівночі бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі Новолуганське.
- Внаслідок цього обстрілу загинули двоє військовослужбовців, 11 бійців отримали бойові травми і поранення різної тяжкості.
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