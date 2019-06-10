10 поранених у Новолуганському бійців доправили до Дніпра, 2 "важких"

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Понеділок, 10 червня 2019, 13:26

Після обстрілів у Новолуганському Донецької області до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі доправили 10 поранених військових.

Про це головний лікар лікарні Сергій Риженко повідомив "Радіо Свобода" в понеділок.

За його даними, 7 червня поранених доставили санітарною авіацією. Найважчих поранених прооперували на вихідних.

За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у тяжкому сані. В одного пробита легеня, у другого – численні осколкові поранення.

Решта бійців у стані середньої тяжкості, вони отримали мінно-вибухові поранення та контузії.

У понеділок п’ятеро з них поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.

Нагадаємо:

  • 7 червня після опівночі бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі Новолуганське.
  • Внаслідок цього обстрілу загинули двоє військовослужбовців, 11 бійців отримали бойові травми і поранення різної тяжкості.

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Теми: Донбас ООС бойові дії армія


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