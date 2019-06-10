10 раненых в Новолуганском бойцов отправили в Днепр, 2 "тяжелых"

1664 просмотра
Понедельник, 10 июня 2019, 13:26

После обстрелов в Новолуганском Донецкой области в Днепропетровскую областную больницы имени Мечникова в Днепре доставили 10 раненых военных.

Об этом главный врач больницы Сергей Рыженко сообщил "Радио Свобода" в понедельник.

По его данным, 7 июня раненых доставили санитарной авиацией. Тяжелых раненых прооперировали на выходных.

По словам врача, двое из десяти бойцов сейчас в тяжелом состоянии. У одного пробито легкое, у второго – многочисленные осколочные ранения.

Остальные бойцы в состоянии средней тяжести, они получили минно-взрывные ранения и контузии.

В понедельник пятеро из них поедут на похороны боевого товарища Дмитрия Пругла из Полтавы, погибшего под Новолуганском 7 июня.

Напомним:

  • 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского.
  • В результате обстрела погибли двое военнослужащих, 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс ООС боевые действия армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Наблюдатели ОБСЕ видели, как на Донбассе подаются на российские паспорта 10 июня 2019, 12:18
Патруль ОБСЕ обстреляли в районе Молодежного 10 июня 2019, 11:53
Разведение сил в Станице Луганской снова сорвали – штаб 10 июня 2019, 09:34
Все новости
Главные новости
Зеленский продолжает увольнять чиновников СБУ: взялся за регионы
В Раду проходят четыре партии, еще три – на грани
Ляшко показал список Радикальной партии: есть нардепы "Народного фронта"
Выборы Рады: появился новый рейтинг партий
Все новости
исследование

Сердце бегуна против сердца пловца: чье сильнее

психология

5 золотых правил, которые помогут вам уважать свое время

читай!

5 лучших книг по психологии, которые помогут побороть депрессию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів