10 раненых в Новолуганском бойцов отправили в Днепр, 2 "тяжелых"

После обстрелов в Новолуганском Донецкой области в Днепропетровскую областную больницы имени Мечникова в Днепре доставили 10 раненых военных.

Об этом главный врач больницы Сергей Рыженко сообщил "Радио Свобода" в понедельник.

По его данным, 7 июня раненых доставили санитарной авиацией. Тяжелых раненых прооперировали на выходных.

По словам врача, двое из десяти бойцов сейчас в тяжелом состоянии. У одного пробито легкое, у второго – многочисленные осколочные ранения.

Остальные бойцы в состоянии средней тяжести, они получили минно-взрывные ранения и контузии.

В понедельник пятеро из них поедут на похороны боевого товарища Дмитрия Пругла из Полтавы, погибшего под Новолуганском 7 июня.

Напомним: