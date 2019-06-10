10 раненых в Новолуганском бойцов отправили в Днепр, 2 "тяжелых"
После обстрелов в Новолуганском Донецкой области в Днепропетровскую областную больницы имени Мечникова в Днепре доставили 10 раненых военных.
Об этом главный врач больницы Сергей Рыженко сообщил "Радио Свобода" в понедельник.
По его данным, 7 июня раненых доставили санитарной авиацией. Тяжелых раненых прооперировали на выходных.
По словам врача, двое из десяти бойцов сейчас в тяжелом состоянии. У одного пробито легкое, у второго – многочисленные осколочные ранения.
Остальные бойцы в состоянии средней тяжести, они получили минно-взрывные ранения и контузии.
В понедельник пятеро из них поедут на похороны боевого товарища Дмитрия Пругла из Полтавы, погибшего под Новолуганском 7 июня.
Напомним:
- 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского.
- В результате обстрела погибли двое военнослужащих, 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.
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