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10 раненых в Новолуганском бойцов отправили в Днепр, 2 "тяжелых"

Понедельник, 10 июня 2019, 13:26

После обстрелов в Новолуганском Донецкой области в Днепропетровскую областную больницы имени Мечникова в Днепре доставили 10 раненых военных.

Об этом главный врач больницы Сергей Рыженко сообщил "Радио Свобода" в понедельник.

По его данным, 7 июня раненых доставили санитарной авиацией. Тяжелых раненых прооперировали на выходных.

По словам врача, двое из десяти бойцов сейчас в тяжелом состоянии. У одного пробито легкое, у второго – многочисленные осколочные ранения.

Остальные бойцы в состоянии средней тяжести, они получили минно-взрывные ранения и контузии.

В понедельник пятеро из них поедут на похороны боевого товарища Дмитрия Пругла из Полтавы, погибшего под Новолуганском 7 июня.

Напомним:

  • 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского.
  • В результате обстрела погибли двое военнослужащих, 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

Темы: ДонбассООСбоевые действияармия
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