Гриценко представив свій список, в ньому майже 170 людей
Партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка представила осіб свого списку, які братимуть участь у виборах до Верховної Ради.
Представлення відбулося в центрі Києва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Список очолив лідер партії сам Гриценко.
У першій п'ятірці також народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.
Також Гриценко заявив, що його партія не "є союзником обраного президента", але жодним чином "не в опозиції".
Гриценко повідомив, що його партія і партія "Рух нових сил" йдуть на вибори окремо.
"Такий результат наших переговорів", - сказав він.
Гриценко зазначив, що його партія і політична сила Міхеіла Саакашвілі домовилися, що на виборах не будуть "нападати один на одного", тому що мають спільні цінності.
"Ми домовилися, що в новообраному парламенті готові співпрацювати", - вказав він.
Пізніше на сайті партії "Громадянська позиція" опублікували повний список партії аж із 168 людей.
Першу десятку доповнили:
6. Забарило Анатолій
7. Ландяк Петро
8. Ладовський Микола
9. Фірсов Єгор
10. Трепак Віктор
Також у Гриценка оприлюднили список із 39 імен осіб, що будуть балотуватися по мажоритарним округам.
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Нагадаємо:
- Дострокові парламентські вибори повинні відбутися 21 липня.
- Згідно з останніми опитуваннями 5% бар'єр долають чотири-п'ять партій.