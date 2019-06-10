Гриценко представив свій список, в ньому майже 170 людей

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Понеділок, 10 червня 2019, 14:30

Партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка представила осіб свого списку, які братимуть участь у виборах до Верховної Ради.

Представлення відбулося в центрі Києва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Список очолив лідер партії сам Гриценко.

У першій п'ятірці також народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

Також Гриценко заявив, що його партія не "є союзником обраного президента", але жодним чином "не в опозиції".

Гриценко повідомив, що його партія і партія "Рух нових сил" йдуть на вибори окремо.

"Такий результат наших переговорів", - сказав він.

Гриценко зазначив, що його партія і політична сила Міхеіла Саакашвілі домовилися, що на виборах не будуть "нападати один на одного", тому що мають спільні цінності.

"Ми домовилися, що в новообраному парламенті готові співпрацювати", - вказав він.

Пізніше на сайті партії "Громадянська позиція" опублікували повний список партії аж із 168 людей.

Першу десятку доповнили:

6. Забарило Анатолій 
7. Ландяк Петро 
8. Ладовський Микола 
9. Фірсов Єгор 
10. Трепак Віктор 

Також у Гриценка оприлюднили список із 39 імен осіб, що будуть балотуватися по мажоритарним округам.

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Нагадаємо: 

  • Дострокові парламентські вибори повинні відбутися 21 липня.
  • Згідно з останніми опитуваннями 5% бар'єр долають чотири-п'ять партій.

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Теми: Гриценко вибори Верховна Рада


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