Гриценко представил первую пятерку

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Понедельник, 10 июня 2019, 14:30

Партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко представила первых лиц своего списка, которые будут принимать участие в выборах в Верховную Раду.

Представление состоялось в центре Киева, сообщает "Интерфакс-Украина".

Список возглавил лидер партии сам Гриценко.

В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Также Гриценко заявил, что его партия не "является союзником избранного президента", но никоим образом "не в оппозиции".

Гриценко сообщил, что его партия и партия "Рух новых сил" идут на выборы отдельно.

"Такой результат наших переговоров", - сказал он.

Гриценко отметил, что его партия и политическая сила Михеила Саакашвили договорились, что на выборах не будут "нападать друг на друга", так как имеют общие ценности.

"Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать", - отметил он.

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Напомним:

  • Досрочные парламентские выборы должны состояться 21 июля.
  • Согласно последним опросам 5% барьер преодолевают четыре-пять партий.

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Темы: Гриценко виборы Верховная Рада


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