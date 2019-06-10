Партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко представила людей своего списка, которые будут принимать участие в выборах в Верховную Раду.

Представление состоялось в центре Киева, сообщает "Интерфакс-Украина".

Список возглавил лидер партии сам Гриценко.

В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Также Гриценко заявил, что его партия не "является союзником избранного президента", но никоим образом "не в оппозиции".

Гриценко сообщил, что его партия и партия "Рух новых сил" идут на выборы отдельно.

"Такой результат наших переговоров", - сказал он.

Гриценко отметил, что его партия и политическая сила Михеила Саакашвили договорились, что на выборах не будут "нападать друг на друга", так как имеют общие ценности.

"Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать", - отметил он.

Позже на сайте партии "Гражданская позиция" опубликовали полный список партии из 168 человек.

Первую десятку дополнили:

Забарило Анатолий Ландяк Петр Ладовский Николай Фирсов Егор Трепак Виктор

Также у Грицака обнародовали список из 39 имен лиц, которые будут баллотироваться по мажоритарным округам.

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Напомним: