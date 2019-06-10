У Зеленського кажуть, що Апаршин в АП має конкурентів

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Понеділок, 10 червня 2019, 16:50

Радник президента Володимира Зеленського з питань оборони та безпеки Іван Апаршин поки що є лише одним із кандидатом на очільника "оборонного департаменту" в Адміністрації президента.

Про це повідомила під час брифінгу прес-секретар Зеленського Юлія Мендель.

"Пан Апаршин є серед кандидатур, які розглядаються, тому що має бути людина, яка буде відповідальна за оборонні і військові питання в Адміністрації президента. Але це не єдина кандидатура і скоро ми сподіваємося мати це рішення", - сказала вона.

Нагадаємо:

  • Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського під час виборів.
  • У лютому під час першого туру президентських виборів кандидат Анатолій Гриценко заявляв, що у випадку своєї перемоги на виборах призначить міністром оборони Івана Апаршина.
  • Гриценко у понеділок заявив, що Апаршин очолить "оборонний департамент" в Адміністрації глави держави.

Українська правда

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Теми: Зеленський Адміністрація президента армія


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