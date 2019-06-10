У Зеленского говорят, что у Апаршина в АП есть конкуренты

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Понедельник, 10 июня 2019, 16:50

Советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин пока является лишь одним из кандидатом на главу "оборонного департамента" в Администрации президента.

Об этом сообщила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Господин Апаршин среди кандидатур, которые рассматриваются, так как должен быть человек, который будет ответственна за оборонительные и военные вопросы в Администрации президента. Но это не единственная кандидатура и скоро мы надеемся иметь это решение", - сказала она.

Напомним:

  • Апаршин был советником по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского во время выборов.
  • В феврале во время первого тура президентских выборов кандидат Анатолий Гриценко заявлял, что в случае своей победы на выборах назначит министром обороны Ивана Апаршина.
  • Гриценко в понедельник заявил, что Апаршин возглавит "оборонительный департамент" в Администрации главы государства.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Администрация президента армия


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