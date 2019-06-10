У Зеленского говорят, что у Апаршина в АП есть конкуренты

Советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин пока является лишь одним из кандидатом на главу "оборонного департамента" в Администрации президента.

Об этом сообщила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Господин Апаршин среди кандидатур, которые рассматриваются, так как должен быть человек, который будет ответственна за оборонительные и военные вопросы в Администрации президента. Но это не единственная кандидатура и скоро мы надеемся иметь это решение", - сказала она.

Напомним: