Гриценко каже, що член його партії очолить департамент у Зеленського

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Понеділок, 10 червня 2019, 15:46

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що член його партії і радник президента Володимира Зеленського з питань оборони та безпеки Іван Апаршин очолить "оборонний департамент" в Адміністрації глави держави.

Про це він сказав під час виступу на з'їзді партії у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз буде реорганізація Адміністрації президента, і Іван Апаршин очолить оборонний департамент", - заявив Гриценко.

При цьому він зазначив, що Апаршин залишається членом команди "Громадянської позиції".

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Теми: Гриценко Адміністрація президента


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