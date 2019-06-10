Гриценко каже, що член його партії очолить департамент у Зеленського

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що член його партії і радник президента Володимира Зеленського з питань оборони та безпеки Іван Апаршин очолить "оборонний департамент" в Адміністрації глави держави.

Про це він сказав під час виступу на з'їзді партії у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз буде реорганізація Адміністрації президента, і Іван Апаршин очолить оборонний департамент", - заявив Гриценко.

При цьому він зазначив, що Апаршин залишається членом команди "Громадянської позиції".