Гриценко каже, що член його партії очолить департамент у Зеленського
Понеділок, 10 червня 2019, 15:46
Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що член його партії і радник президента Володимира Зеленського з питань оборони та безпеки Іван Апаршин очолить "оборонний департамент" в Адміністрації глави держави.
Про це він сказав під час виступу на з'їзді партії у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зараз буде реорганізація Адміністрації президента, і Іван Апаршин очолить оборонний департамент", - заявив Гриценко.
При цьому він зазначив, що Апаршин залишається членом команди "Громадянської позиції".
Нагадаємо:
- Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського під час виборів.
- У лютому під час першого туру президентських виборів кандидат Анатолій Гриценко заявляв, що у випадку своєї перемоги на виборах призначить міністром оборони Івана Апаршина.