Другий вояж Бойка і Медведчука в РФ: у ГПУ відповіли на закид Зеленського

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Понеділок, 10 червня 2019, 17:51

У Генеральній прокуратурі відповіли представникам президента на докір про відсутність реакції на візит Юрія Бойка і Віктора Медведчука в Росію. Кажуть, що справи про державну зраду - підслідність СБУ.

Про це 10 червня написала речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Прес-секретар президента мала би знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду відносяться до підслідності СБУ, керівник якої знаходиться в прямому підпорядкуванні президента України", - заявила речниця Юрія Луценка.

За її словами, це стосується і справи про ймовірну державну зраду Медведчука.

"ГПУ з лютого місяця поточного року чекає від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор вже нагадав в.о. голови СБУ Івану Баканову в офіційному листі", - додала вона.

Водночас, 7 червня Луценко заявив, що зареєстрував кримінальну справу про державну зраду після засідання ТКГ у Мінську.

 

Сарган також заявила, що ГПУ уже давно пропонує прийняти закон про колаборантство, щоб обмежити польоти українських політиків до Москви і їх зустрічі з керівництвом країни-агресора.

"Без нього ні зустрічі українських політиків в Кремлі, ні фото української журналістки на фоні Красної площі самі по собі не можуть слугувати підставою для реєстрації кримінального провадження", - написала Сарган, ймовірно, дорікнувши речниці президента Юлії Мендель.

Також речниця генпрокурора прикріпила до допису лист Луценка до Баканова, якого нещодавно призначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо: 

  • 7 червня глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук та нардеп Юрій Бойко зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.
  • 7 червня Луценко заявив, що зареєстрував 3 кримінальні справи про державну зраду, підготовку до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання українській армії.
  • Відповідне рішення генпрокурор прийняв після засідання ТКГ у Мінську, однак не назвав жодного прізвища і не уточнив, за якими саме заявами він відкрив справи.
  • Очільник ГПУ пояснив, що в нього викликало обурення "пропозиція представників України у Мінській контактній групі заборонити вогонь в сторону супротивника".
  • 10 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського заявили, що не розуміють, чим керувався генеральний прокурор Юрій Луценко, коли зареєстрував 3 кримінальні справи після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.
  • За словами речниці Зеленського, дивно, що генпрокурор реєструє подібні провадження, але не реагує на візит Бойка і Медведчука в РФ.

Українська правда

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Теми: Медведчук Бойко Росія Зеленський Луценко


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