Другий вояж Бойка і Медведчука в РФ: у ГПУ відповіли на закид Зеленського

У Генеральній прокуратурі відповіли представникам президента на докір про відсутність реакції на візит Юрія Бойка і Віктора Медведчука в Росію. Кажуть, що справи про державну зраду - підслідність СБУ.

Про це 10 червня написала речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Прес-секретар президента мала би знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду відносяться до підслідності СБУ, керівник якої знаходиться в прямому підпорядкуванні президента України", - заявила речниця Юрія Луценка.

За її словами, це стосується і справи про ймовірну державну зраду Медведчука.

"ГПУ з лютого місяця поточного року чекає від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор вже нагадав в.о. голови СБУ Івану Баканову в офіційному листі", - додала вона.

Водночас, 7 червня Луценко заявив, що зареєстрував кримінальну справу про державну зраду після засідання ТКГ у Мінську.

Сарган також заявила, що ГПУ уже давно пропонує прийняти закон про колаборантство, щоб обмежити польоти українських політиків до Москви і їх зустрічі з керівництвом країни-агресора.

"Без нього ні зустрічі українських політиків в Кремлі, ні фото української журналістки на фоні Красної площі самі по собі не можуть слугувати підставою для реєстрації кримінального провадження", - написала Сарган, ймовірно, дорікнувши речниці президента Юлії Мендель.

Також речниця генпрокурора прикріпила до допису лист Луценка до Баканова, якого нещодавно призначив Володимир Зеленський.

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