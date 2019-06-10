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Второй вояж Бойко и Медведчука в РФ: в ГПУ ответили на упрек Зеленского

Понедельник, 10 июня 2019, 17:51
Второй вояж Бойко и Медведчука в РФ: в ГПУ ответили на упрек Зеленского

В Генеральной прокуратуре ответили представителям президента на упрек об отсутствии реакции на визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию. Говорят, что дела о государственной измене - подследственность СБУ.

Об этом 10 июня написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины", - заявила пресс-секретарь Юрия Луценко.

По ее словам, это касается и дела о возможной государственной измене Медведчука.

"ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ Ивану Баканову в официальном письме", - добавила она. 

В то же время, 7 июня Луценко заявил, что зарегистрировал уголовное дело о государственной измене после заседания ТКГ в Минске.

 

Сарган также заявила, что ГПУ уже давно предлагает принять закон о коллаборантстве, чтобы ограничить полеты украинских политиков в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора.

"Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - написала Сарган, вероятно, упрекнув спикера президента Юлию Мендель.

Также пресс-секретарь генпрокурора прикрепила к сообщению письмо Луценко к Баканову, которого недавно назначил Владимир Зеленский.

Напомним:

  • 7 июня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
  • 7 июня Луценко заявил, что зарегистрировал 3 уголовных дела о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовку к препятствованию украинской армии.
  • Соответствующее решение генпрокурор принял после заседания ТКГ в Минске, однако не назвал ни одной фамилии и не уточнил, по каким именно заявлениями он открыл дела.
  • Глава ГПУ пояснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".
  • 10 июня в Администрации президента Владимира Зеленского заявили, что не понимают, чем руководствовался генеральный прокурор Юрий Луценко, когда зарегистрировал 3 уголовных дела после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
  • По словам пресс-секретаря Зеленского, странно, что генпрокурор регистрирует подобные производства, но не реагирует на визит Бойко и Медведчука в РФ.

Украинская правда

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Темы: МедведчукБойкоРосcияЗеленскийЛуценко
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