Справи щодо Мінська: у Зеленського не розуміють, чим керується Луценко

В Адміністрації президента Володимира Зеленського не розуміють, чим керувався генеральний прокурор Юрій Луценко, коли зареєстрував 3 кримінальні справи після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про це 10 червня на брифінгу заявила речниця президента Юлія Мендель.

"Питання кримінальних справ, порушених Луценком, звісно має бути до другого президента України, однак наша позиція така, що ми не розуміємо, якими підставами керувався генеральний прокурор, коли відкривав ці справи", - сказала речниця Зеленського.

За її словами, минулого тижня очільник української делегації в ТКГ Леонід Кучма пояснив детально всі питання щодо своїх слів про "економічну блокаду на Донбасі" і "обстрілів у відповідь".

"Нас дивує, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там з представниками країни-агресора, а також найбільшою державною компанією і немає абсолютно ніяких правових рішень з цього приводу", - пояснила Мендель.

7 червня Луценко заявив, що зареєстрував 3 кримінальні справи про державну зраду, підготовку до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання українській армії.

Відповідне рішення генпрокурор прийняв після засідання ТКГ у Мінську, однак не назвав жодного прізвища і не уточнив, за якими саме заявами він відкрив справи.

Очільник ГПУ пояснив, що в нього викликало обурення "пропозиція представників України у Мінській контактній групі заборонити вогонь в сторону супротивника".

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