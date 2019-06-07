Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко відкрив кілька справ за пропозиції по Донбасу, про які говорив Кучма

П'ятниця, 7 червня 2019, 17:25
Луценко відкрив кілька справ за пропозиції по Донбасу, про які говорив Кучма

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив заявив, що зареєстрував 3 кримінальні справи про державну зраду, підготовку до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання українській армії.

Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднив у п’ятницю.

"Це фактові справи, але хочу прямо сказати, усім реваншистам і усім капітулянтам, всім, хто попробує гратися з українським законом, отримають гідну відповідь. Закон один для всіх. Перемога буде за нами", – зазначив Луценко.

Очільник ГПУ пояснив, що в нього викликало обурення "пропозиція представників України у Мінській контактній групі заборонити вогонь в сторону супротивника".

Справа про підготовку фінансування терористів, за словами Луценка, стосується "тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини із терористичними організаціями".

Генпрокурор також згадав заяви "представників у Мінську" та "з владних кабінетів" про те, що "росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупуваннями в Луганській і Донецькій області".

"Говорити, що це якісь сепаратисти, які виходять з-під контролю Росії, це неправда", – наголосив Луценко.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що артилерійські обстріли українських військових свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Представник України у Мінській контактній групі Леоніда Кучми казав про необхідність не відповідати на "провокаційні обстріли" бойовиків і пропонував скасувати економічну блокаду.

Однак генпрокурор не назвав жодного прізвища і не уточнив, за якими саме заявами він відкрив справи.

"Українська правда" намагається з'ясувати, чи пов'язані перелічені Луценком справи із заявами Кучми. У прес-службі ГПУ не підтверджують, і не спростовують цей зв'язок.

Водночас, законодавством передбачені різні джерела виявленння обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, справу можна відкрити за усною заявою; повідомленням підприємств, установ, організацій і посадових осіб; повідомленнями у ЗМІ; матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень; повідомленням представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу; самостійним виявленням слідчим чи прокурором кримінального правопорушення.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • Однак пізніше Кучма пояснив, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.
  • Також повідомлялось, що ТКГ на засіданні в Мінську має обговорити пропозицію Кучми зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької і Луганської областей.
  • Сам політик сказав, що Донбас не знаходиться в економічній блокаді.
  • 7 червня, після порушень бойовиками режиму тиші, загибелі 2 українських військових і ще 8 постраждалих, президент Володимир Зеленський сказав, що обстріли бойовиків свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Украинская правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: