Луценко відкрив кілька справ за пропозиції по Донбасу, про які говорив Кучма

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив заявив, що зареєстрував 3 кримінальні справи про державну зраду, підготовку до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання українській армії.

Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднив у п’ятницю.

"Це фактові справи, але хочу прямо сказати, усім реваншистам і усім капітулянтам, всім, хто попробує гратися з українським законом, отримають гідну відповідь. Закон один для всіх. Перемога буде за нами", – зазначив Луценко.

Очільник ГПУ пояснив, що в нього викликало обурення "пропозиція представників України у Мінській контактній групі заборонити вогонь в сторону супротивника".

Справа про підготовку фінансування терористів, за словами Луценка, стосується "тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини із терористичними організаціями".

Генпрокурор також згадав заяви "представників у Мінську" та "з владних кабінетів" про те, що "росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупуваннями в Луганській і Донецькій області".

"Говорити, що це якісь сепаратисти, які виходять з-під контролю Росії, це неправда", – наголосив Луценко.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що артилерійські обстріли українських військових свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Представник України у Мінській контактній групі Леоніда Кучми казав про необхідність не відповідати на "провокаційні обстріли" бойовиків і пропонував скасувати економічну блокаду.

Однак генпрокурор не назвав жодного прізвища і не уточнив, за якими саме заявами він відкрив справи.

"Українська правда" намагається з'ясувати, чи пов'язані перелічені Луценком справи із заявами Кучми. У прес-службі ГПУ не підтверджують, і не спростовують цей зв'язок.

Водночас, законодавством передбачені різні джерела виявленння обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, справу можна відкрити за усною заявою; повідомленням підприємств, установ, організацій і посадових осіб; повідомленнями у ЗМІ; матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень; повідомленням представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу; самостійним виявленням слідчим чи прокурором кримінального правопорушення.

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