"Плюсы" обвинияют Госкино в затягивании проката "Сватов" и пиаре "Свободы"

Медиагруппа "1+1 media" обвинила Госагентство по вопросам кино в умышленном затягивании срока возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал "Сваты".

Об этом говорится в обращении к экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино.

В тексте, в частности, указано, что сериал отправлен на дополнительную экспертизу по неизвестным причинам и Госкино намеренно затягивает процесс.

По мнению представителей "1+1 media", ситуацию использует партия "Свобода" с целью "предвыборной манипуляции".

"После неформальных переговоров с окружением главы Госкино Филиппа Ильенко стало очевидно, что ситуация будет использоваться ВО "Свобода" как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею", - сказано в обращении.

При этом отмечается, что после обновления срока действия прокатного удостоверения "1+1 media" намерена в любом случае транслировать 6-й сезон сериала.

Напомним: