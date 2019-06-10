"Плюсы" обвинияют Госкино в затягивании проката "Сватов" и пиаре "Свободы"

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Понедельник, 10 июня 2019, 19:04

Медиагруппа "1+1 media" обвинила Госагентство по вопросам кино в умышленном затягивании срока возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал "Сваты".

Об этом говорится в обращении к экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино.

В тексте, в частности, указано, что сериал отправлен на дополнительную экспертизу по неизвестным причинам и Госкино намеренно затягивает процесс.

По мнению представителей "1+1 media", ситуацию использует партия "Свобода" с целью "предвыборной манипуляции".

"После неформальных переговоров с окружением главы Госкино Филиппа Ильенко стало очевидно, что ситуация будет использоваться ВО "Свобода" как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею", - сказано в обращении.

При этом отмечается, что после обновления срока действия прокатного удостоверения "1+1 media" намерена в любом случае транслировать 6-й сезон сериала.

Напомним:

  • 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов". Причина - запрет российскому актеру Федору Добронравову, который публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров, на въезд в Украину на 3 года.
  • Съемками "Сватов" занималась студия "Квартал 95", одним из основателей которой является Владимир Зеленский.
  • 27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд Добронравову и аннулировал запрет на ретрансляцию сериала "Сваты".

Украинская правда

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Темы: Свобода виборы кино


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