"Плюсы" обвинияют Госкино в затягивании проката "Сватов" и пиаре "Свободы"
Медиагруппа "1+1 media" обвинила Госагентство по вопросам кино в умышленном затягивании срока возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал "Сваты".
Об этом говорится в обращении к экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино.
В тексте, в частности, указано, что сериал отправлен на дополнительную экспертизу по неизвестным причинам и Госкино намеренно затягивает процесс.
По мнению представителей "1+1 media", ситуацию использует партия "Свобода" с целью "предвыборной манипуляции".
"После неформальных переговоров с окружением главы Госкино Филиппа Ильенко стало очевидно, что ситуация будет использоваться ВО "Свобода" как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею", - сказано в обращении.
При этом отмечается, что после обновления срока действия прокатного удостоверения "1+1 media" намерена в любом случае транслировать 6-й сезон сериала.
Напомним:
- 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов". Причина - запрет российскому актеру Федору Добронравову, который публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров, на въезд в Украину на 3 года.
- Съемками "Сватов" занималась студия "Квартал 95", одним из основателей которой является Владимир Зеленский.
- 27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд Добронравову и аннулировал запрет на ретрансляцию сериала "Сваты".