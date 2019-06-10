ООС: бойовики стріляють із заборонених мінометів, без втрат
Від початку доби бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них двічі в районі села Водяне, з напрямку Пікузи та Ужівка – з великокаліберного кулемету; Пищевик, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське – зі станкового протитанкового гранатомету; поблизу Новотроїцького, зі сторони населеного пункту Докучаєвськ – з гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил – в районі населеного пункту Зайцеве, з напрямку Гольмівський - з мінометів калібру 120 мм.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали в прес-центрі ООС.
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