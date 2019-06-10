ООС: боевики стреляют из запрещенных минометов, без потерь

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Понедельник, 10 июня 2019, 19:08

С начала суток боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них дважды в районе села Водяное, с направления Пикуза и Ужовка - из крупнокалиберного пулемета; Пищевик, с направления населенного пункта Верхнеширокивское - с станковой противотанкового гранатомета; вблизи Новотроицкого, со стороны населенного пункта Докучаевск - из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил - в районе населенного пункта Зайцево, с направления Гольмовский - из минометов калибра 120 мм.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре ООС.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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