У СБУ пояснили, чого чекають для оцінки вояжів Медведчука та Бойка

У СБУ очікують на результати лінгвістичної експертизи для надання правової оцінки дій Віктора Медведчука та Юрія Бойка під час візитів до РФ у березні та червні цього року.

Про це йдеться в заяві Служби безпеки, опублікованій на її сторінці в Facebook у понеділок ввечері.

"У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) та 111 (державна зрада) ККУ, під час розслідування якого також досліджуються обставини візиту в березні цього року до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка", - зазначили в СБУ.

Там додали, що наразі триває призначена ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 21 лютого 2019 року лінгвістична експертиза Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

В СБУ зауважили, що слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій доручив проведення експертизи.

"Матеріали щодо візиту вищезазначених осіб у червні цього року до Санкт-Петербургу можуть бути також перевірені у межах цього кримінального провадження. Чекаємо результатів експертизи задля надання правової оцінки дій Медведчука та Бойка під час візиту до РФ", - йдеться в заяві.

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