У СБУ пояснили, чого чекають для оцінки вояжів Медведчука та Бойка
У СБУ очікують на результати лінгвістичної експертизи для надання правової оцінки дій Віктора Медведчука та Юрія Бойка під час візитів до РФ у березні та червні цього року.
Про це йдеться в заяві Служби безпеки, опублікованій на її сторінці в Facebook у понеділок ввечері.
"У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) та 111 (державна зрада) ККУ, під час розслідування якого також досліджуються обставини візиту в березні цього року до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка", - зазначили в СБУ.
Там додали, що наразі триває призначена ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 21 лютого 2019 року лінгвістична експертиза Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
В СБУ зауважили, що слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій доручив проведення експертизи.
"Матеріали щодо візиту вищезазначених осіб у червні цього року до Санкт-Петербургу можуть бути також перевірені у межах цього кримінального провадження. Чекаємо результатів експертизи задля надання правової оцінки дій Медведчука та Бойка під час візиту до РФ", - йдеться в заяві.
Нагадаємо:
- 7 червня глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук та нардеп Юрій Бойко зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.
- Речниця президента Юлія Мендель дорікнула генпрокурору Юрію Луценку, що він не реагує на поїздку Медведчука та Бойка до РФ.
- У понеділок в ГПУ відповіли представникам президента на докір про відсутність реакції на візит Бойка і Медведчука до Росії, заявивши, що справи про державну зраду - підслідність СБУ.
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