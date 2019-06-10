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В СБУ объяснили, чего ждут для оценки вояжей Медведчука и Бойко

Понедельник, 10 июня 2019, 22:24
В СБУ объяснили, чего ждут для оценки вояжей Медведчука и Бойко

В СБУ ждут результатов лингвистической экспертизы для предоставления правовой оценки действиям Виктора Медведчука и Юрия Бойко во время визитов в РФ в марте и июне этого года.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности, опубликованном на ее странице в Facebook в понедельник вечером.

"В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", - отметили в СБУ.

Там добавили, что в настоящее время продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда Киева от 21 февраля 2019 года лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

В СБУ отметили, что судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которой поручил проведение экспертизы.

"Материалы относительно визита вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства. Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действиям Медведчука и Бойко во время визита в РФ", - говорится в заявлении.

Напомним:

  • 7 июня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель упрекнула генпрокурора Юрия Луценко, что он не реагирует на поездку Медведчука и Бойко в РФ.
  • В понедельник в ГПУ ответили представителям президента на упрек об отсутствии реакции на визит Бойко и Медведчука в Россию, заявив, что дела о государственной измене - подследственность СБУ.

Украинская правда

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Темы: СБУсепаратизмБойкоМедведчук
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