Минюст США передаст Конгрессу документы расследования Мюллера
Вторник, 11 июня 2019, 07:36
Министерство юстиции США передаст Конгрессу ключевые доказательства, касательно возможного препятствия правосудию со стороны президента США Дональда Трампа, собранные спецпрокурором Робертом Мюллером.
Об этом сообщил председатель комитета Палаты представителей по делам юстиции Джерольд Надлер.
"Я рад объявить, что Министерство юстиции согласилось начать выполнять запрос нашего комитета, открыв нам самые важные документы Роберта Мюллера, предоставив нам ключевые доказательства, которые Специальный прокурор использовал для оценки того, препятствовал ли президент и другие правосудию, или был ли вовлечен в другие должностные проступки", - заявил он.
Напоминаем:
- 22 марта Мюллер передал генпрокурору США Уильму Барру копию своего конфиденциального отчета по российскому расследованию.
- Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что между членами избирательной кампании президента США Дональда Трампа и РФ был сговор.
- 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора.
- Согласно итогам расследования, проведенного Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
- Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
- Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
- Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
- Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
- Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.