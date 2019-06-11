Минюст США передаст Конгрессу документы расследования Мюллера

Министерство юстиции США передаст Конгрессу ключевые доказательства, касательно возможного препятствия правосудию со стороны президента США Дональда Трампа, собранные спецпрокурором Робертом Мюллером.

Об этом сообщил председатель комитета Палаты представителей по делам юстиции Джерольд Надлер.

"Я рад объявить, что Министерство юстиции согласилось начать выполнять запрос нашего комитета, открыв нам самые важные документы Роберта Мюллера, предоставив нам ключевые доказательства, которые Специальный прокурор использовал для оценки того, препятствовал ли президент и другие правосудию, или был ли вовлечен в другие должностные проступки", - заявил он.

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