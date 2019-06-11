Омелян сподівається, що Зеленський швидко зметикує, хто така Росія

Україна не зможе самотужки відновити об'єкти, зруйновані в Донецькій та Луганській областях унаслідок 5 років російської війни, Москва має відшкодувати Києву втрати

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю "Голосу Америки", перебуваючи у Лондоні.

"Ми вважаємо, що Росія повинна заплатити за кожну краплину крові українців і за кожний грам металу, який був порізаний і вивезений з наших заводів", – сказав він, навівши як приклад завод Луганськтепловоз, пограбований і вивезений росіянами.

Україна не зможе самотужки відновити об'єкти, зруйновані на Донбасі, і Росія має повністю відшкодувати усі людські та матеріальні втрати України, заподіяні її діями. Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. pic.twitter.com/STnL06TgHv — Голоc Амepики (@chastime) 11 червня 2019 р.

За словами міністра, Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, вже виявила готовність сприяти відбудові інфраструктури на сході України.

Коментуючи дискусії про можливість економічних зв’язків із де-факто контрольованими Росією окремими регіонами Донецької та Луганської областей, Омелян сказав, що співпраця з країною-агресором неможлива – і новий президент має це зрозуміти.

"Я дуже сподіваюся, що трансформація з такого президента, який готовий шукати компроміс з Росією, в президента, який відстоює національні інтереси і розуміє, що Росія ніколи не буде другом України, а буде ворогом, з яким максимально, що можливо – це вести діалог з окремих питань, поставити на цьому крапку і вести Україну в ЄС і НАТО; якщо ця трансформація Зеленського буде дуже швидкою, ми переможемо, ми не втратимо час", – заявив він.

"Кожен новий президент України розпочинав свою каденцію з переконання, що він саме той, який зможе проводити конструктивний діалог з Москвою, і що саме йому дарована роль такого миротворця, який буде гарно займатися бізнесом, розвивати стосунки, і що не буде жодної загрози анексії, чи окупації купатися з боку Росії. І кожен президент України завершував тим, що фактично ставав "бандерівцем", борючись з Російською Федерацією", – сказав Омелян.

"Цим шляхом пройшов Кравчук. Ми всі пам'ятаємо севастопольські кризи і здачу ядерної зброї. Цим шляхом пройшов Кучма. Ми всі пам'ятаємо братерство, обійми з Російською Федерацією і кризи в Тузлі. Цим шляхом пройшов і Янукович, і Ющенко. І зараз цей шлях уготований Зеленському", – додав міністр.

Омелян сказав, що зараз Київ зосереджений на першій фазі – поверненню окупованих Росією територій Криму та східної частини Донбасу, але вже обговорюються плани з Єврокомісією про інвестиції у такі проекти, як спорудження автомагістралей та швидкісного залізничного сполучення на сході України.