Омелян надеется, что Зеленский быстро сообразит, кто такая Россия

Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях вследствие 5 лет российской войны, Москва должна возместить Киеву потери.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью "Голосу Америки" 7 июня, находясь в Лондоне.

"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен с наших заводов", – сказал он, приведя в пример завод Лугансктепловоз, ограбленный и вывезенный россиянами.

Україна не зможе самотужки відновити об'єкти, зруйновані на Донбасі, і Росія має повністю відшкодувати усі людські та матеріальні втрати України, заподіяні її діями. Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. pic.twitter.com/STnL06TgHv — Голоc Амepики (@chastime) 11 червня 2019 р.

По словам министра, Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

Комментируя дискуссии о возможности экономических связей с де-факто контролируемыми Россией отдельными регионами Донецкой и Луганской областей, Омелян сказал, что сотрудничество со страной-агрессором невозможна – и новый президент должен это понять.

"Я очень надеюсь, что трансформация из такого президента, который готов искать компромисс с Россией, в президента, который отстаивает национальные интересы и понимает, что Россия никогда не будет другом Украины, а будет врагом, с которым максимально, что возможно, – это вести диалог по отдельным вопросам, поставить на этом точку и вести Украину в ЕС и НАТО, если эта трансформация Зеленского будет очень быстрой, мы победим, мы не потеряем время", – заявил он.

"Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет проводить конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", – сказал Омелян.

"Этим путем прошел Кравчук. Мы все помним севастопольские кризисы и сдачу ядерного оружия. Этим путем прошел Кучма. Мы все помним братство, объятия с Российской Федерацией и кризис в Тузле. Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко. И сейчас этот путь уготован Зеленскому", – добавил министр.

Омелян сказал, что сейчас Киев сосредоточен на первой фазе – возвращению оккупированных Россией территорий Крыма и восточной части Донбасса, но уже обсуждаются планы с Еврокомиссией об инвестициях в такие проекты, как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.