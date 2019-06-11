Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян надеется, что Зеленский быстро сообразит, кто такая Россия

Вторник, 11 июня 2019, 09:15
Омелян надеется, что Зеленский быстро сообразит, кто такая Россия
"Голос Америки"

Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях вследствие 5 лет российской войны, Москва должна возместить Киеву потери.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью "Голосу Америки" 7 июня, находясь в Лондоне.

"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен с наших заводов", – сказал он, приведя в пример завод Лугансктепловоз, ограбленный и вывезенный россиянами.

По словам министра, Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

Комментируя дискуссии о возможности экономических связей с де-факто контролируемыми Россией отдельными регионами Донецкой и Луганской областей, Омелян сказал, что сотрудничество со страной-агрессором невозможна – и новый президент должен это понять.

"Я очень надеюсь, что трансформация из такого президента, который готов искать компромисс с Россией, в президента, который отстаивает национальные интересы и понимает, что Россия никогда не будет другом Украины, а будет врагом, с которым максимально, что возможно, – это вести диалог по отдельным вопросам, поставить на этом точку и вести Украину в ЕС и НАТО, если эта трансформация Зеленского будет очень быстрой, мы победим, мы не потеряем время", – заявил он.

"Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет проводить конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", – сказал Омелян.

"Этим путем прошел Кравчук. Мы все помним севастопольские кризисы и сдачу ядерного оружия. Этим путем прошел Кучма. Мы все помним братство, объятия с Российской Федерацией и кризис в Тузле. Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко. И сейчас этот путь уготован Зеленскому", – добавил министр.

Омелян сказал, что сейчас Киев сосредоточен на первой фазе – возвращению оккупированных Россией территорий Крыма и восточной части Донбасса, но уже обсуждаются планы с Еврокомиссией об инвестициях в такие проекты, как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОмелянЗеленскийДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Омелян
Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Как НАБУ пытается стать государственным "коллектором"
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: