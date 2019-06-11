Вибори в Казахстані: за "несанкціоновані мітинги" затримали 700 осіб

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Вівторок, 11 червня 2019, 11:34

Поліція Казахстану затримала близько 700 осіб 9 і 10 червня після позачергових президентських виборів.

Про це 11 червня заявив радник міністра офіційний представник МВС Казахстану Нурдільда ​​Ораз, пише "Радіо Азаттик".

За словами представника МВС, в Алмати і Нур-Султані 10 червня з місць можливих "антиурядових виступів" в поліцію доставили близько 200 осіб, з яких до адміністративної відповідальності притягнули 150.

"У перший день (9 червня. - ред.) - 500 осіб в двох містах, з них 400 оштрафовані. У другий день близько 200 були доставлені, з них 150 притягнуто до відповідальності, це по двом містам", - сказав Ораз.

Також він спростував інформацію про те, що були затримання і в інших містах Казахстану, крім Алмати і Нур-Султану.

Відзначається, що за даними правозахисників, лише в Алмати 9 червня в поліцію доставили не менше 400 осіб, а в акціях у обох містах 9 червня брали участь тисячі людей.

Нагадаємо:

  • Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них вперше за 30 років в якості кандидата не брав участі екс-президент Нурсултан Назарбаєв.
  • За даними ЦВК, пинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг на позачергових президентських виборах, набравши 70,76% голосів.
  • Одночасно з голосуванням в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті проходили акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори. Поліція затримала близько 500 осіб в день позачергових президентських виборів в Казахстані.

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Теми: Казахстан вибори президент


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