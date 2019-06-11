Выборы в Казахстане: за "несанкционированные митинги" задержали 700 человек
Полиция Казахстана задержала около 700 человек 9 и 10 июня после внеочередных президентских выборов.
Об этом 11 июня заявил советник министра официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз, пишет "Радио Азаттык".
По словам представителя МВД, в Алматы и Нур-Султане 10 июня с мест предполагаемых "антиправительственных выступлений" в полицию доставили около 200 человек, из которых к административной ответственности привлекли 150.
"В первый день (9 июня. — ред.) — 500 человек в двух городах, из них 400 оштрафованы. Во второй день около 200 были доставлены, из них 150 привлечены к ответственности, это по двум городам", — сказал Ораз.
Также представитель власти опроверг информацию о том, что были задержания и в других городах Казахстана, кроме Алматы и Нур-Султана.
Отмечается, что по данным правозащитников, лишь в Алматы 9 июня в полицию доставили не менее 400 человек, а в акциях в обоих городах 9 июня участвовали тысячи человек.
Напомним:
- Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев.
- По данным ЦИК, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,76 % голосов.
- Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы. Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.