Выборы в Казахстане: за "несанкционированные митинги" задержали 700 человек

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Вторник, 11 июня 2019, 11:34

Полиция Казахстана задержала около 700 человек 9 и 10 июня после внеочередных президентских выборов.

Об этом 11 июня заявил советник министра официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз, пишет "Радио Азаттык".

По словам представителя МВД, в Алматы и Нур-Султане 10 июня с мест предполагаемых "антиправительственных выступлений" в полицию доставили около 200 человек, из которых к административной ответственности привлекли 150.

"В первый день (9 июня. —​ ред.) — 500 человек в двух городах, из них 400 оштрафованы. Во второй день около 200 были доставлены, из них 150 привлечены к ответственности, это по двум городам", — сказал Ораз.

Также представитель власти опроверг информацию о том, что были задержания и в других городах Казахстана, кроме Алматы и Нур-Султана.

Отмечается, что по данным правозащитников, лишь в Алматы 9 июня в полицию доставили не менее 400 человек, а в акциях в обоих городах 9 июня участвовали тысячи человек.

Напомним:

  • Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев.
  • По данным ЦИК, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,76 % голосов.
  • Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы. Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

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Темы: Казахстан виборы президент


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