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З "Шахтаря" йде головний тренер

Вівторок, 11 червня 2019, 11:54

Португальський тренер донецького футбольного клубу "Шахтар" завершує роботу в ньому.

Про це повідомляє 11 червня прес-служба "Шахтаря".

Контракт Фонсеки з "Шахтарем" мав закінчитися 2020 року. Власник клубу Рінат Ахметов подякував португальцю і побажав йому успіхів в італійському чемпіонаті (Фонсека очолив "Рому").

Фонсека очолював "гірників" з 1 червня 2016 року. З командою він зробив 3 "золотих дублі" та повернув "Шахтарю" абсолютне лідерство в українському футболі. За ці роки "оранжево-чорні" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України, зазначають у клубі.

Усього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, у яких здобула 103 перемоги.

Українська правда

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Теми: футбол
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