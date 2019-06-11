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"Шахтер" покидает его тренер

Вторник, 11 июня 2019, 11:54

Португальский тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" завершает работу в нем.

Об этом сообщает 11 июня пресс-служба команды.

Контракт Фонсеки с "Шахтером" должен был закончиться в 2020 году. Владелец клуба Ринат Ахметов поблагодарил португальца и пожелал ему успехов в итальянском чемпионате (Фонсека возглавил "Рому").

Фонсека возглавлял "горняков" с 1 июня 2016 года. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины, отмечают в клубе.

Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.

Украинская правда

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Темы: футбол
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