"Шахтер" покидает его тренер

Португальский тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" завершает работу в нем.

Об этом сообщает 11 июня пресс-служба команды.

Контракт Фонсеки с "Шахтером" должен был закончиться в 2020 году. Владелец клуба Ринат Ахметов поблагодарил португальца и пожелал ему успехов в итальянском чемпионате (Фонсека возглавил "Рому").

Фонсека возглавлял "горняков" с 1 июня 2016 года. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины, отмечают в клубе.

Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.