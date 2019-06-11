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Противник порушує перемир'я на Донбасі: поранення отримав боєць

Вівторок, 11 червня 2019, 12:52

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ, один боєць отримав поранення.

Про це повідомив на брифінгу в прес-центрі Міністерства оборони полковни Олександр Мотузяник.

Зазначається, що два ворожі обстріли сталися цієї ночі в районі н.п. Піски і Водяне, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Ще одна зафіксована о восьмій ранку біля с. Південне. Саме там противник застосував міномети 82-го калібру, витративши три боєприпаси, та ведучи вогонь з СПГ.

На цей ворожий обстріл українській військові відповіли вогнем з озброєння БМП та піхотної зброї, у решті випадків – не реагували.

"З початку цієї доби один український захисник зазнав поранення, однак стан його здоров’я цілком задовільний. Наразі він отримує медичну допомогу від наших військових лікарів", – повідомив Мотузяник.

Нагадаємо:

  • Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів  із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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