Противник порушує перемир'я на Донбасі: поранення отримав боєць
Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ, один боєць отримав поранення.
Про це повідомив на брифінгу в прес-центрі Міністерства оборони полковни Олександр Мотузяник.
Зазначається, що два ворожі обстріли сталися цієї ночі в районі н.п. Піски і Водяне, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Ще одна зафіксована о восьмій ранку біля с. Південне. Саме там противник застосував міномети 82-го калібру, витративши три боєприпаси, та ведучи вогонь з СПГ.
На цей ворожий обстріл українській військові відповіли вогнем з озброєння БМП та піхотної зброї, у решті випадків – не реагували.
"З початку цієї доби один український захисник зазнав поранення, однак стан його здоров’я цілком задовільний. Наразі він отримує медичну допомогу від наших військових лікарів", – повідомив Мотузяник.
Нагадаємо:
- Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
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