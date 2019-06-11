Противник нарушает перемирие на Донбассе: ранен боец
С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, один боец получил ранения.
Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.
Отмечается, что два вражеских обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один зафиксирован в восемь утра возле с. Пивденне. Там противник применил минометы 82-го калибра и вел огонь из СПГ.
На этот вражеский обстрел украинские военные ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях – не реагировали.
"С начала этого периода один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от наших военных врачей", – сообщил Мотузяник.
Напомним:
- За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
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