Противник нарушает перемирие на Донбассе: ранен боец

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, один боец ​​получил ранения.

Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.

Отмечается, что два вражеских обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один зафиксирован в восемь утра возле с. Пивденне. Там противник применил минометы 82-го калибра и вел огонь из СПГ.

На этот вражеский обстрел украинские военные ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях – не реагировали.

"С начала этого периода один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от наших военных врачей", – сообщил Мотузяник.

Напомним: