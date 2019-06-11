Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У два рази побільшало росіян, які не хочуть платити за анексію Криму

Вівторок, 11 червня 2019, 15:32

У Росії з 2014 року зросла майже вдвічі кількість громадян, які "зовсім не готові" платити за приєднання Криму до РФ.

Про це свідчить опитування російського аналітичного "Левада-Центру" за травень 2019 року.

Питання респондентам ставили таким чином: "Приєднання Криму вимагатиме від Росії значних витрат, тягар яких лягає і на звичайних громадян. Якою мірою ви особисто готові платити таку ціну?"

 
левада-центр

Результати опитування показали, що за 5 років, з березня 2014 року по травень 2019 року кількість росіян, "абсолютно не готових" платити за Крим у складі РФ, збільшилася від 19% до 36%.

При цьому готові "у повній мірі" заплатити за Крим зі своєї кишені лише 7% росіян.

Примітно, що в Росії "Левада-Центр" примусово внесли до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента.

Нагадаємо:

  • Згідно з тим самим опитуванням, лише 27% росіян хоче, щоб "південний схід України" став частиною РФ.
  • За даними українських соцопитувань, майже третина українців - 27% не вважає Росію агресором щодо України.

Українська правда
Теми: опитуванняКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
опитування
Після заколоту Пригожин втратив підтримку росіян, а до того міг тягатися з Путіним – ЗМІ
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"
Останні новини
13:34
Захисники стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
Усі новини...
Реклама: