У два рази побільшало росіян, які не хочуть платити за анексію Криму
У Росії з 2014 року зросла майже вдвічі кількість громадян, які "зовсім не готові" платити за приєднання Криму до РФ.
Про це свідчить опитування російського аналітичного "Левада-Центру" за травень 2019 року.
Питання респондентам ставили таким чином: "Приєднання Криму вимагатиме від Росії значних витрат, тягар яких лягає і на звичайних громадян. Якою мірою ви особисто готові платити таку ціну?"
Результати опитування показали, що за 5 років, з березня 2014 року по травень 2019 року кількість росіян, "абсолютно не готових" платити за Крим у складі РФ, збільшилася від 19% до 36%.
При цьому готові "у повній мірі" заплатити за Крим зі своєї кишені лише 7% росіян.
Примітно, що в Росії "Левада-Центр" примусово внесли до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента.
Нагадаємо:
- Згідно з тим самим опитуванням, лише 27% росіян хоче, щоб "південний схід України" став частиною РФ.
- За даними українських соцопитувань, майже третина українців - 27% не вважає Росію агресором щодо України.