У два рази побільшало росіян, які не хочуть платити за анексію Криму

У Росії з 2014 року зросла майже вдвічі кількість громадян, які "зовсім не готові" платити за приєднання Криму до РФ.

Про це свідчить опитування російського аналітичного "Левада-Центру" за травень 2019 року.

Питання респондентам ставили таким чином: "Приєднання Криму вимагатиме від Росії значних витрат, тягар яких лягає і на звичайних громадян. Якою мірою ви особисто готові платити таку ціну?"

левада-центр

Результати опитування показали, що за 5 років, з березня 2014 року по травень 2019 року кількість росіян, "абсолютно не готових" платити за Крим у складі РФ, збільшилася від 19% до 36%.

При цьому готові "у повній мірі" заплатити за Крим зі своєї кишені лише 7% росіян.

Примітно, що в Росії "Левада-Центр" примусово внесли до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента.

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