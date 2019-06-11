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В два раза больше россиян не хотят платить за аннексию Крыма

Вторник, 11 июня 2019, 15:32

В России с 2014 года выросло почти в два раза количество граждан, которые "совершенно не готовы" платить за присоединение Крыма к РФ.

Об этом свидетельствует опрос российского аналитического "Левада-Центра" за май 2019 года.

Вопрос был поставлен таким образом: "Присоединение Крыма потребует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену?"

 
Левада-центр

Результаты опроса показали, что за 5 лет, с марта 2014 года по май 2019-го количество россиян, "совершенно не готовых" платить Крым в составе РФ, увеличилось от 19% до 36%.

При этом готовы "в полной мере" платить за Крым из своего кармана только 7% россиян.

Примечательно, что "Левада-Центр" принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним:

  • Согласно тому же опросу, только 27% россиян хочет, чтобы "юго-восток Украины" стал частью РФ.
  • По данным украинских соцопросов, почти треть украинцев - 27% не считает Россию агрессором в отношении Украины.

Украинская правда
Темы: опросКрымРосcия
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