В два раза больше россиян не хотят платить за аннексию Крыма

В России с 2014 года выросло почти в два раза количество граждан, которые "совершенно не готовы" платить за присоединение Крыма к РФ.

Об этом свидетельствует опрос российского аналитического "Левада-Центра" за май 2019 года.

Вопрос был поставлен таким образом: "Присоединение Крыма потребует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену?"

Левада-центр

Результаты опроса показали, что за 5 лет, с марта 2014 года по май 2019-го количество россиян, "совершенно не готовых" платить Крым в составе РФ, увеличилось от 19% до 36%.

При этом готовы "в полной мере" платить за Крым из своего кармана только 7% россиян.

Примечательно, что "Левада-Центр" принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним: